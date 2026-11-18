‘Amanhecer na Colheita’ estreia no Novo Cine Votuporanga em 19 de novembro e recua 24 anos na história de Panem para acompanhar a juventude do futuro mentor de Katniss.

Leidiane Caroline

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A história de Haymitch Abernathy ganha o centro da tela em “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita”, que chega ao Novo Cine Votuporanga nesta quinta-feira, 19 de novembro. Ambientado 24 anos antes dos acontecimentos da saga de Katniss Everdeen, o filme acompanha o jovem do Distrito 12 quando ele é escolhido para disputar a 50ª edição dos Jogos Vorazes, conhecida como Segundo Massacre Quaternário.

Nesta edição, o número de tributos enviados à arena é dobrado: são 48 adolescentes, em uma competição que marca a trajetória de Haymitch antes de ele se tornar o mentor de Katniss e Peeta. A trama retorna, assim, a um período decisivo de Panem e mostra as circunstâncias que moldaram um dos personagens mais conhecidos da franquia.

Joseph Zada interpreta o jovem Haymitch. O elenco também reúne Whitney Peak, Mckenna Grace, Elle Fanning, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Maya Hawke, Ralph Fiennes e Glenn Close. Francis Lawrence, que dirigiu outros filmes da série, volta à direção. A produção adapta o livro homônimo de Suzanne Collins.

O lançamento amplia a saga com uma história de origem que desloca o foco para um personagem já familiar ao público. Ao revisitar os Jogos antes da chegada de Katniss à arena, o filme retorna às origens do mentor e às disputas que ajudam a definir o destino dos tributos.

Ficha Técnica

Título original: The Hunger Games: Sunrise On The Reaping

Duração: 2h38min

Gênero: Aventura, Ação, Drama, Ficção Científica

Direção: Francis Lawrence

Roteiro: Billy Ray, Michael Lesslie

Elenco: Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace

Em cartaz no Novo Cine Votuporanga de 19 a 25 de novembro, com sessão às 20h30.