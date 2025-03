Carnaval: confira o que abre e fecha em Votuporanga 

Serviços de emergência funcionarão normalmente; atendimento ao público retornará na quarta-feira, dia 5 de março, às 13h.

Em virtude do ponto facultativo de carnaval, a Prefeitura informa que não haverá expediente da administração pública direta e indireta nesta segunda (3.mar) e terça-feira (4). O expediente administrativo será retomado na quarta-feira (5), com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público das 13h às 15h.

É importante destacar que, independente do expediente presencial, os serviços públicos da Prefeitura estão sempre disponíveis pelo aplicativo Conecta Votuporanga, a qualquer momento e de qualquer lugar, basta baixar o app na loja de aplicativos do seu celular.

Durante todos os dias, ficam mantidos os serviços de urgência e emergência no Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Atendimentos de Dengue

Para pessoas com sintomas da Dengue, os atendimentos serão prestados em três unidades: Ambulatório de Dengue, popularmente conhecido como Dengário, que permanecerá atendendo todos os dias, das 7h à meia-noite, na Rua Paraná, nº 3.577 (Vila Paes), anexo ao Campus Centro da Unifev; e os Consultórios Municipais “Jerônimo Figueira da Costa Neto”, na Av. Campo Grande, nº 4956, no bairro Jardim Bom Clima, e “Carmem Martin Maria Morettin”, na Rua Evangelina Dutra Prado Oliveira, nº 3791, na região do Paineiras, que ficarão abertos das 7h às 17h, entre sábado (1º) e terça-feira (4).

Parque da Cultura

O Parque da Cultura será o palco do “Carnaval Votu Show 2025”, então, toda a área externa está preparada para receber as famílias com muita diversão e segurança durante os quatro dias (1º a 4). A área interna do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” ficará fechada durante os dias de folia, abrindo ao público na quinta-feira (5), às 7h30.

Lembrando que para quem deseja participar da festa carnavalesca a entrada será apenas pela Av. Ângelo Bimbato e toda a programação será gratuita. Mais informações sobre a programação podem ser consultadas pelo site da Prefeitura ou aplicativo Conecta Votuporanga.

Comércio

O comércio de Votuporanga vai trabalhar em horário especial na segunda-feira (3), das 13h às 18h; na terça (4) é ponto facultativo; na Quarta-Feira de Cinzas (5), das 13h às 18h. Já no sábado (8), o atendimento será das 9h às 18h. Os supermercados, tradicionalmente, atendem em horário especial.

Câmara Municipal

O Poder Legislativo também teve seu funcionamento afetado pelo carnaval, exatamente porque as sessões ordinárias são realizadas as segundas-feiras; por isso, na próxima semana, a 6ª sessão ordinária está marcada para às 18h, na quarta-feira (5), no Plenário ‘Dr. Octavio Viscardi’.

Saev Ambiental

O Bosque Municipal “Maximino Hernandes”, que conta com a Trilha Ecológica no bairro Vale do Sol, permanecerá fechado nos próximos dias para reforma. O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” fecha no sábado, domingo, segunda e terça e reabre na quarta-feira (5), a partir das 13h.

A coleta de lixo regular será normal no sábado; no domingo não haverá prestação do serviço; na segunda, terça e quarta funcionará normalmente. A coleta seletiva não ocorrerá no sábado e domingo; o serviço será prestado na segunda-feira normalmente, terça não haverá coleta, retomando na quarta normalmente. A varrição de ruas será realizada normalmente no sábado; no domingo não haverá expediente; retomada na segunda-feira, com suspensão na terça-feira; e na quarta-feira será realizada normalmente.

As unidades do Ecotudo Norte, Leste e Oeste funcionarão normalmente todos os dias, das 7h às 19h. O Ecotudo Sul retoma os atendimentos na quarta-feira (5), às 13h, atendendo somente com recebimento de pneus.