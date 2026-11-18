Levantamento seguirá as atualizações das normas de Segurança e Saúde no Trabalho e permitirá identificar situações de estresse, sobrecarga e dificuldades no ambiente profissional.

Identificar situações que possam afetar a saúde mental e o bem-estar dos servidores municipais é o objetivo de uma avaliação de riscos psicossociais que será realizada pela Prefeitura de Votuporanga, por meio do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT). A iniciativa atende às atualizações das normas de Segurança e Saúde no Trabalho e busca contribuir para ambientes profissionais mais saudáveis e seguros.

O levantamento considera fatores como estresse, excesso de tarefas, conflitos entre colegas, dificuldades nas relações de trabalho e possíveis situações de assédio. A proposta é compreender como a organização das atividades e as condições do ambiente profissional podem influenciar a saúde e a qualidade de vida dos servidores.

Para isso, serão realizadas entrevistas individuais com os servidores, garantindo a privacidade e o sigilo das informações, além de conversas com gestores e coordenadores. Também serão observados aspectos relacionados à rotina de trabalho, às relações interpessoais, à distribuição de tarefas e ao suporte oferecido pelas equipes.

A partir das informações coletadas, será elaborado um diagnóstico para identificar situações favoráveis, pontos que precisam de atenção e possíveis cenários de risco. Com base nos resultados, poderão ser definidas medidas de prevenção e melhorias, como reorganização de atividades, capacitação de lideranças e ações voltadas à qualidade do ambiente profissional.

O trabalho será conduzido pelo SESMT, serviço responsável por desenvolver ações de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, reforçando o compromisso da Administração Municipal com a segurança, a saúde e o bem-estar dos servidores.

O secretário da Administração, Edison Marco Caporalin, destaca que “o servidor é parte essencial do funcionamento da Administração Municipal. Por isso, precisamos olhar também para as condições em que ele desenvolve suas atividades, identificando possíveis dificuldades e buscando soluções que contribuam para um ambiente de trabalho mais saudável, seguro e acolhedor. Essa avaliação é uma ferramenta importante de prevenção e de cuidado com as pessoas”.