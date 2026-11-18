Homem com mandado de prisão em aberto foi localizado nas proximidades do Parque da Cultura e encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Força Tática da Polícia Militar na noite desta segunda-feira (16.nov), em Votuporanga/SP.

A prisão ocorreu por volta das 19h50, nas proximidades do Parque da Cultura, durante patrulhamento preventivo realizado por equipes da Polícia Militar.

Segundo informações da corporação, os policiais militares atuavam na região com foco no combate a roubos, furtos de motocicletas e na localização de pessoas com pendências judiciais quando avistaram o indivíduo em frente a uma residência.

De acordo com a PM, a equipe já possuía informações sobre a existência de um mandado de prisão em aberto contra o homem. Diante da confirmação, foi realizada a abordagem.

Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado. No entanto, após a verificação dos dados, os policiais constataram a validade da ordem judicial e deram voz de prisão ao suspeito.

O homem foi informado sobre o mandado e, em seguida, conduzido à Central de Flagrantes de Votuporanga para as providências legais. Após o registro da ocorrência, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.