Mudanças atingem cinco das nove linhas da circular e foram anunciadas após manifestações de usuários.

Após reclamações de passageiros e cobranças levadas, inclusive, à tribuna da Câmara Municipal, a Prefeitura de Votuporanga anunciou nesta quarta-feira (18.nov) alterações nos horários do transporte coletivo urbano operado pela empresa Itamarati.

As mudanças foram solicitadas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança e atingem cinco das nove linhas atualmente em operação na cidade. O objetivo é adequar os horários à demanda dos usuários e melhorar o atendimento em diferentes regiões do município.

Entre as principais alterações está a inclusão de um novo horário na linha Belo Horizonte, com saída do Terminal Central às 17h50, além da reorganização dos itinerários e horários das linhas Eldorado, Nova Esplanada, Assary e Santa Amélia.

A revisão ocorre após uma série de reclamações de usuários sobre atrasos, intervalos considerados longos e dificuldades de deslocamento, especialmente nos horários de maior movimento. O tema também foi debatido recentemente por vereadores durante sessões da Câmara Municipal.

Segundo a secretária municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Alexandra Silva, as alterações foram definidas após análise técnica e acompanhamento da demanda registrada nas linhas: “Essas mudanças foram solicitadas com o objetivo principal de atender diretamente às demandas da nossa população. Ouvimos os usuários e analisamos o fluxo diário para garantir que os horários do transporte coletivo acompanhem a rotina de quem precisa se deslocar pela cidade”, afirmou.

A Prefeitura informou que continuará monitorando a operação para avaliar a necessidade de novos ajustes e garantir maior eficiência ao sistema de transporte público.

Os usuários podem consultar os novos horários no portal oficial da Prefeitura e também pelo aplicativo Conecta Votuporanga.