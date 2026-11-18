SAE reforça ações de prevenção e diagnóstico precoce entre 15 de novembro e 20 de dezembro, com atendimento noturno nos dias 2 e 3 de dezembro.

Ampliar o acesso à prevenção, à testagem e ao diagnóstico precoce das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) é o objetivo da campanha Fique Sabendo, realizada de 15 de novembro a 20 de dezembro, em Votuporanga. Por meio do Serviço de Atendimento Especializado “José Pedro Ferreira” (SAE), a Secretaria da Saúde intensifica as ações de conscientização e oferta de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C.

Durante a campanha, serão reforçadas as orientações sobre prevenção, o aconselhamento e a realização de testes rápidos, além do encaminhamento das pessoas com resultados positivos para acompanhamento e tratamento. A iniciativa busca reduzir os diagnósticos tardios e ampliar as oportunidades de cuidado e atenção à saúde.

No período de 30 de novembro a 4 de dezembro, além do horário habitual, das 7h às 17h, o SAE terá atendimento especial nos dias 2 e 3 de dezembro, também no período noturno, das 19h às 21h, ampliando as oportunidades para quem não consegue comparecer durante o horário regular.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, destaca que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para a proteção da saúde individual e coletiva. “É importante que as pessoas deixem o preconceito de lado e procurem os serviços de saúde para realizar a testagem. Quanto mais cedo uma infecção for identificada, maiores são as possibilidades de iniciar o acompanhamento e o tratamento adequados. Nosso objetivo é facilitar esse acesso e conscientizar a população sobre a importância do cuidado contínuo com a saúde”.

O SAE oferece serviços de testagem, orientação, aconselhamento e acompanhamento durante todo o ano. A campanha Fique Sabendo reforça essas ações e chama a atenção da população para a importância de manter a prevenção e os cuidados com a saúde em dia.

A unidade está localizada na Rua Paraná, nº 3.577, anexo à Unifev Campus Centro.