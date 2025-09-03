Haras promove “Prova dos 3 Tambores” e arrecada 130 litros de leite para o Fundo Social de Solidariedade

Evento foi realizado dia 23 de agosto e contou com diversas competições.

O Haras Peter Pan, localizado na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), foi palco de muita emoção durante a realização da primeira “Prova dos 3 Tambores”. O evento reuniu famílias, jovens e crianças, que prestigiaram as competições ao longo do dia.

Além do espetáculo esportivo, o destaque ficou para a entrada solidária, através do recebimento de um litro de leite e que foi destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga. A ação resultou em 130 litros arrecadados, gesto que fortalece a corrente de amor e solidariedade no município.

A presidente do Fundo Social e primeira-dama, Rose Seba, acompanhou o evento e recebeu com alegria a contribuição: “É emocionante ver como a solidariedade se faz presente em momentos de lazer e esporte. Cada doação representa muito para as famílias que serão beneficiadas. Meu agradecimento especial à organizadora, Karina Bergamo, e a todos que participaram dessa corrente do bem”, destacou.