Santa Casa comemora Dia da Segurança do Paciente com ação especial e roda de conversa

Para celebrar o Dia da Segurança do Paciente, comemorado nesta terça-feira (17/9), a Santa Casa de Votuporanga organizou uma ação especial no corredor central do Hospital. Foram expostos seis bonecos super-heróis representando as seis metas internacionais de segurança do paciente. A iniciativa chamou a atenção dos colaboradores e reforçou a importância de cada uma dessas metas no dia a dia dos cuidados com a saúde.

“A Santa Casa realizou uma ação para comemorar esse dia, onde organizamos estações com os 6 temas da Segurança do Paciente, que são: Identificar corretamente o nosso paciente; Melhorar a comunicação entre profissionais de saúde; Prescrever, utilizar e administrar corretamente as medicações; Realizar cirurgia com segurança; Higienizar as mãos para evitar infecções; Prevenir as quedas e as lesões por pressão”, explica Bruna Félix Fernandes, Coordenadora das Unidades de Terapia Intensiva e Presidente do Núcleo de Segurança do Paciente da Santa Casa. “Esses tipos de eventos são necessários para garantirmos a qualidade dos nossos atendimentos, e levarmos o aprendizado para quem precisa”, finaliza a coordenadora.

Entre as brincadeiras presentes estavam o jogo de memória, caça palavras, campo minado, “pescaria” entre outros tipos de atividades, todos voltados para as 6 metas.

Roda de conversa

A equipe de Enfermagem da Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga organizou uma roda de conversa com foco na humanização do atendimento e na aplicação das metas de segurança do paciente. A ação foi conduzida pela enfermeira Bianca Paschoalinoto, com o apoio da equipe de Psicologia, e teve a participação de colaboradores dos setores de Enfermagem, Higiene, Recepção, Operacional, além das equipes de Hemodiálise e da ala H.

Durante o encontro, foi enfatizada a importância de um olhar humanizado para o assistido, um pilar fundamental para garantir cuidados de qualidade e segurança. A discussão incluiu a análise de casos clínicos, permitindo que os participantes avaliassem a implementação das seis metas internacionais de segurança do paciente. Erros, acertos e possíveis melhorias foram abordados de forma construtiva, visando aprimorar a assistência prestada.

O evento teve como objetivo reforçar a conscientização sobre as seis metas de segurança do paciente: identificação correta, comunicação eficaz, segurança na administração de medicamentos, cirurgia segura, redução do risco de infecções e prevenção de quedas. Essas metas são essenciais para garantir um atendimento de excelência e minimizar riscos, promovendo um ambiente mais seguro para todos os pacientes.

