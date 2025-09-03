EXPO Rio Preto recebe primeiros animais das raças Gir, Girolando e Sindi que participarão do torneio leiteiro  

Chegada dos animais ao Recinto de Exposições começou nesta segunda e continuarão ao longo da semana.

A semana começou agitada no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto com a chegada das primeiras fêmeas das raças Gir, Girolando e Sindi que participação do tradicional torneio leiteiro da EXPO Rio Preto. Os animais da raça Sindi também participarão da pista de julgamentos.

O torneio é um dos destaques da primeira fase da 62ª EXPO Rio Preto, que começa no próximo dia 13 de setembro. Neste ano, o campeonato envolve três raças importantes da pecuária leiteira brasileira: Gir, Girolando e Sindi.

Organizados pela Associação de Produtores de Leite do Noroeste Paulista, a Láctea Noroeste, os torneios do Gir e Girolando terão a participação de aproximadamente 40 animais, cujos criadores vão disputar uma premiação de R$ 30 mil em cada raça. Além da competição leiteira, também haverá a pista de julgamento, envolvendo cerca de 300 animais entre machos e fêmeas.

Segundo o coordenador de eventos da Láctea Noroeste, Luís Carlos Barroso, os dois torneios da EXPO Rio Preto pontuam no ranking nacional das duas raças, reforçando a importância do evento no cenário nacional. Além disso, São José do Rio Preto sedia, pelo segundo ano consecutivo, a Exposição Interestadual de Girolando – Circuito Megaleite 2025/2026 – Etapa Sul/Sudeste. “O torneio leiteiro da EXPO Rio Preto tornou-se referência no circuito nacional, sendo realizado há oito anos pela gestão da Lactea Noroeste”, destaca Barroso.

As ordenhas para o torneio leiteiro terão início no primeiro dia da EXPO Rio Preto, 13 de setembro, sendo realizadas ao longo de cinco dias. Em um torneio leiteiro, vence a vaca que atingir a maior média de produção nas ordenhas realizadas ao longo de cinco dias. São três ordenhas por dia, às 6h, 14h e 23h, sendo que o leite de cada uma delas é pesado para a média final.

A 62ª EXPO Rio Preto

Realizada pela Prefeitura municipal de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, apresentada pela Faesp/Senar, com patrocínio da Caixa e Banestes, a 62ª EXPO Rio Preto terá duas fases: de 13 a 21 de setembro (etapa Leite) e de 28 de setembro a 05 de outubro (etapa Corte). Com cerca de 3 mil animais entre bovinos, equinos e ovinos, a edição de 2025 contará com julgamentos, leilões e provas esportivas como a Prova do Tambor e o Ranch Sorting, que serão realizadas na nova arena multiuso, outra novidade da EXPO Rio Preto.

Sob o slogan “Bom de negócio. Bom para a família”, a feira busca envolver os pequenos e médios produtores, além de oferecer uma extensa programação para a família, com atrações para as crianças, shows, gastronomia e outras atividades. Os portões do Recinto de Exposições estarão abertos aos visitantes com entrada e estacionamento gratuitos.

A EXPO Rio Preto é reconhecida como a maior feira agropecuária do Noroeste Paulista e a terceira maior do Estado de São Paulo em número de animais. Além disso, a feira é destaque também em quantidades de dias do evento: entre a primeira e a segunda fazer, são 17 dias de atividades para negócios e para toda a família.

Entre as opções de entretenimento para crianças estão a Fazendinha – ação em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com exposição de mini animais e espécies exóticas.

Intertech Agro

A EXPO Rio Preto também é um lugar de debate técnico e aprendizado. Neste sentido, um dos destaques de 2025 é a InterTech Agro, que vai promover encontros e painéis voltados a diferentes cadeias produtivas com foco em inovação, sustentabilidade e agricultura familiar. Serão abordados temas como seringueira, encontro das Mulheres Embaixadoras do Agro, cana, mirtilo, avicultura, pecuária, cacau, piscicultura, apicultura, pecuária de corte e a reativação do programa Cati Leite.

62ª EXPO Rio Preto