Guilherme Sant’Ana assume presidência da ACV e anuncia gestão de proximidade com empresários 

Cerimônia reuniu lideranças políticas e empresariais e marcou a transmissão de cargo de Natália De Haro para o empresário Guilherme.

A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) realizou, na noite desta quinta-feira (2.jul), a cerimônia de transmissão de cargo da presidência da entidade. Em um evento que reuniu associados, autoridades e lideranças empresariais, a empresária Natália De Haro passou oficialmente a presidência ao empresário Guilherme Sant’Ana, sócio-proprietário da Votuciclo, que estará à frente da ACV no biênio 2026/2027.

Ao se despedir da presidência, Natália fez um balanço das principais realizações dos últimos dois anos. Entre elas, destacou campanhas de incentivo ao comércio, programas de capacitação para empresários e colaboradores, ações de relacionamento, eventos voltados ao fortalecimento da economia local e a reestruturação administrativa da Associação Comercial, com revisão de processos e modernização da gestão.

Em seu discurso, afirmou que a iniciativa que mais lhe trouxe satisfação foi a criação da Rede de Negócios Delas, projeto voltado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino.

“Entre todas as conquistas, a criação da Rede de Negócios Delas é, sem dúvida, a que mais me enche de orgulho. Conseguimos criar um ambiente de conexão, desenvolvimento e incentivo às mulheres empresárias, promovendo encontros mensais, o Corre Delas e diversas ações que fortaleceram o empreendedorismo feminino em nossa cidade.”

Ao assumir a presidência, Guilherme Sant’Ana apresentou as diretrizes que irão nortear sua gestão. Segundo ele, a missão da ACV é representar e defender os interesses do empresariado local, contribuindo para o desenvolvimento de Votuporanga por meio da orientação, da prestação de serviços e da participação ativa nas decisões que impactam o setor.

O novo presidente afirmou que a gestão será pautada pelos valores da defesa do empresariado, respeito, excelência, criatividade, integridade e responsabilidade, tendo como principal compromisso a proximidade com os associados.

“Nossa gestão vai trabalhar em três frentes: proximidade real com cada comerciante, respeitando as particularidades de cada região e bairro; suporte ágil e concreto para superar dificuldades; e fortalecimento das campanhas e parcerias. Tudo isso com uma gestão de portas abertas, porque quero ouvir, aprender e construir com cada um de vocês”, afirmou.

Engenheiro mecânico, consultor empresarial e sócio da Votuciclo, Guilherme Sant’Ana possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e mais de 12 anos de experiência em consultoria estratégica. Também conta com vivência profissional internacional na Irlanda, Itália e Estados Unidos.

A nova diretoria assume a ACV com a proposta de ampliar a representatividade da entidade, fortalecer o relacionamento com os associados e desenvolver novas ações em apoio ao comércio, ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico de Votuporanga.

A mesa principal da cerimônia foi composta pelo deputado estadual Carlão Pignatari, pelo prefeito em exercício, Luiz Torrinha, e pelo presidente da Câmara Municipal, Daniel David. O evento também reuniu diversos ex-presidentes da ACV, que prestigiaram a solenidade e representaram a trajetória de quase 80 anos da entidade. Durante a cerimônia, ainda foram apresentados oficialmente os integrantes da diretoria executiva e os conselheiros que acompanharão a gestão 2026/2027.