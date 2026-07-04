Encontro discute melhorias nos serviços do IAMSPE em Votuporanga 

A reunião destinada à servidores públicos e seus dependentes está agendada para às 9h, deste sábado (4), na sede da Apeoesp, na Rua Itacolomi, 3190, no bairro Jardim Marin.

A falta de médicos especialistas e de acesso a exames para servidores públicos vinculados ao Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) em Votuporanga/SP são pautas de um encontro agendado para este sábado (4.jul), às 9h, na sede do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), na Rua Itacolomi, 3190, no bairro Jardim Marin.

Os problemas não são recentes, porém, com o passar do tempo, as dificuldades foram aumentando. Ao Diário, o professor e conselheiro da Apeoesp, João Carlos Ribeiro, detalhou que algumas especialidades só são encontradas em outros municípios, como São José do Rio Preto/SP, Fernandópolis/SP, dentre outros: “Enfrentamos problemas quando a necessidades são médicos especialistas, por exemplo, oncologia, cardiologistas, ginecologistas, urologistas e várias outras áreas. Isso dificulta o atendimento para quem precisa, força o deslocamento e encarece o atendimento médico para quem, muitas das vezes, está fragilizado em razão de uma enfermidade. Além disso, temos a questão de exames. Tem exames que só é possível fora do município.”

João Carlos explicou ainda que os atendimentos de urgência, geralmente, são realizados na Santa Casa de Votuporanga: “A Santa Casa acaba nos socorrendo e isso é muito bom, tem nos ajudado muito. O desafio é a questão de consultas com especialistas e exames.”

O encontro agendado para este sábado, que contará com a presença de José Luis Moreno Prado Leite, diretor da Apeoesp e responsável pela Comissão Consultiva Mista do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE), visa justamente criar uma comissão local de representatividade para discutir com hospitais, clínicas e representações da área médica, buscando ampliar o atendimento e o acesso aos serviços de saúde em Votuporanga.

O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) é uma autarquia ligada à Secretaria de Governo do Estado de São Paulo cujo principal objetivo é prestar atendimento médico aos funcionários públicos estaduais de São Paulo, seus dependentes e agregados.