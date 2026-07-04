Diretor do SUS ressalta importância da chegada da carreta Agora Tem Especialistas: “Revolução na vida das pessoas” 

Em entrevista à Clube 92 FM, Rafael Bruxellas Parra, diretor do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (SUS), afirmou que os atendimentos serão destinados às pacientes que já aguardam pelos exames na fila de espera.

A carreta do programa Agora Tem Especialistas já presta atendimento em Votuporanga/SP. O município recebe a unidade móvel, iniciativa do Ministério da Saúde, que busca reduzir o tempo de espera por atendimentos especializados na rede pública. O serviço é voltado à realização de exames de saúde da mulher, ampliando a oferta desses serviços e agilizando o atendimento das pacientes reguladas pela rede municipal.

Nesta sexta-feira (3.jul), em entrevista à Clube 92 FM, Rafael Bruxellas Parra, diretor do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (SUS), afirmou que o programa é “uma revolução que está acontecendo na saúde e na vida das pessoas. Tanto é que o presidente Lula, quando o ministro Alexandre Padilha levou isso para ele, ele falou que era um sonho dele. É um sonho que está sendo realizado não só por quem sonhou, mas agora pela população”, relembrou.

Acompanhado pelo presidente do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), Guilherme Gasques, e pelo ex-vereador Jura, Rafael Bruxellas Parra fez questão de apresentar os números conquistados por meio do programa no último ano: “O governo do presidente Lula, através da gestão do ministro Alexandre Padilha, tem dado foco e prioridade 100% para a gente reduzir o tempo de espera. Tempo de espera nas filas e reduzir o tempo de espera para as cirurgias. E, consequentemente, a gente passa a reduzir também as filas. Então, para você ter uma ideia, de outubro do ano passado até maio, nós realizamos no Brasil, só com as carretas 543,7 mil procedimentos. Só nas carretas, só no período de menos de um ano. Aqui em São Paulo, de janeiro desse ano até abril, foram 3,9 milhões de cirurgias eletivas realizadas.”

“As carretas e o programa Agora Tem Especialistas tem salvado a vida de milhões de brasileiros. O segundo ponto é, pensa que a carreta é um equipamento que trabalha de maneira a 360 graus. A pessoa chega ali e ela faz uma mamografia, por exemplo, que é o caso aqui de Votuporanga. Em até sete dias ela tem esse resultado, é agendada uma consulta dentro da própria carreta. Se for necessário realizar biópsia, é feita a biópsia e antes da carreta sair daqui ela já tem esse resultado completo”, detalhou o servidor do SUS.

“E se acontecer, por exemplo, a carreta vai ficar aqui até 31 de julho, se acontecer de a pessoa só estar selecionada para ser atendida no último dia, por exemplo, se ela for ser atendida no último dia e realizar um exame ou uma biópsia? A carreta não estará mais aqui no dia seguinte. Não tem problema, a gente não perde esse atendimento. Esse atendimento continua via telessaúde. A gente já deixa uma consulta agendada e ela vai ser atendida”, concluiu.

A carreta ficará no Parque da Cultura, com acesso pela Avenida Ângelo Bimbato, até o dia 31 de julho e funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h. Também haverá atendimento nos sábados 4 e 18 de julho, no mesmo horário. Durante o período de funcionamento, serão realizados exames de mamografia, ultrassonografia de mamas, ultrassonografia transvaginal e ultrassonografia pélvica ginecológica.

Os atendimentos serão destinados às pacientes que já aguardam pelos exames na fila de espera do SUS. A convocação será feita pela Central de Regulação da Secretaria Municipal da Saúde, conforme a ordem da fila e os critérios assistenciais adotados pela rede municipal.

Além de Votuporanga, a unidade também atenderá pacientes reguladas de Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Macaubal, Magda, Monções, Nhandeara, Parisi, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul e Valentim Gentil, fortalecendo o acesso regional aos exames especializados pelo SUS. A unidade tem capacidade estimada para realizar até 60 atendimentos por dia, conforme a organização da regulação municipal.

O Agora Tem Especialistas reúne ações voltadas à ampliação da assistência especializada no SUS, como mutirões, unidades móveis de saúde, fortalecimento da Telessaúde e ampliação da oferta de consultas, exames e cirurgias em parceria com estados e municípios. O programa tem como objetivo tornar o acesso aos serviços especializados mais ágil, eficiente e equitativo, reduzindo o tempo de espera da população por atendimento.