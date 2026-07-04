Sebrae-SP, Sindicato Rural de Jales e Prefeitura de Turmalina realizam o 1º Dia de Campo de Turmalina

Promovido pelo Sebrae-SP e parceiros, evento conectou produtores a soluções práticas e estratégias para fortalecer a competitividade do agronegócio regional.

Pela primeira vez, produtores rurais de Turmalina e municípios vizinhos tiveram um espaço voltado à discussão dos principais desafios do campo na região. Agricultura familiar, citricultura, acesso a políticas públicas e prevenção de incêndios rurais pautaram o 1º Dia de Campo de Produtores Rurais, realizado nesta quinta-feira (2.jul), no Turmalina Camping Clube.

Promovido pelo Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura de Turmalina, o Sindicato Rural de Jales, a Faesp/Senar-SP, a CATI e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o encontro aproxima o produtor das ferramentas técnicas e das políticas públicas disponíveis para enfrentar um cenário de custos elevados, mudanças climáticas e crescente exigência do mercado.

A programação foi estruturada em torno de três temas considerados estratégicos para o desenvolvimento do agronegócio regional. Na agricultura familiar, Marcelo Rondon Bezerra, consultor de negócios do Sebrae-SP em Bauru, apresentou caminhos para fortalecer a organização dos produtores por meio do associativismo e ampliar o acesso a mercados institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

O Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) esteve presente no evento. Os técnicos José Luiz dos Santos Nogueira e José Roberto Marques palestraram sobre o Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social (PPAIS), que visa estimular a produção e garantir a comercialização dos produtos da agricultura familiar para o estado.

A citricultura, uma das atividades mais relevantes da economia local, foi tema da palestra, conduzida por Eder Cardoso, da Fundecitrus. Ele abordou o cenário atual da cadeia produtiva e os desafios enfrentados pelos citricultores. Já o Cabo Carlos Henrique Régis do Corpo de Bombeiros de Fernandópolis falou sobre a prevenção a queimada no período de seca.

Para a gerente regional do Sebrae-SP Iroá Arantes, encontros como esse cumprem um papel estratégico ao levar conhecimento prático ao campo e aproximar o produtor das instituições de apoio: “O Dia de Campo é uma oportunidade para aproximar produtores de soluções que impactam diretamente a produtividade e a rentabilidade das propriedades. A troca de experiências e o acesso a informações atualizadas fortalecem o desenvolvimento do agronegócio regional”, afirmou.

Barcinho Ormaneze, vice-presidente do Sindicato Rural de Jales, falou durante a abertura do evento sobre a importância dos produtores rurais se capacitarem e procurarem inovação para as suas propriedades: “Sem os produtores esse evento não aconteceria, é para vocês e espero que aproveitem os conhecimentos apresentados e são assuntos que são muito importantes para a região, porque os agricultores são pessoas que nunca perdem a esperança e a fé, sempre acreditam em um ano melhor e uma colheira melhor”, disse.

A prefeita de Turmalina, Priscila Massoni, não pode estar presente no evento, mas deixou um recado que foi transmitido durante a abertura. Ela destacou que as parcerias são essenciais para que eventos como esse se realizem. “O nosso muito obrigada a todos vocês agricultores do nosso município e região e a todos os nossos parceiros, que puderam fazer um esforço para estarem presentes e enriquecendo a agricultura, desenvolvimento econômico, o agro do nosso município e da nossa região”, falou a prefeita.