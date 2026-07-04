Lula mostra o dedo do meio durante evento do governo

“Nós precisamos acabar com essa história de que o pobre não gosta de coisa boa. Aqui para eles [mostra o dedo].”

Em um momento de descontração nesta sexta-feira (3.jul), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mostrou o dedo do meio ao falar sobre o direito que pessoas mais pobres têm de acessar serviços de alto padrão. A declaração foi feita durante o pacotão de 12 entregas simultâneas realizado em Brasília, no último dia em que está autorizado a fazer eventos do tipo antes do primeiro turno das eleições.

“Nós precisamos acabar com essa história de que o pobre não gosta de coisa boa. Aqui para eles [mostra o dedo]. Nós gostamos de coisa boa. Nós queremos tudo de primeira. Tudo: comida de primeira, roupa de primeira, viajar de primeira, dentista de primeira, médico de primeira. Acabar com essa bobagem”, afirmou Lula, em tom de brincadeira.

Em tom mais incisivo, Lula afirmou que o público de renda alta no país tem a saúde custeada em parte pelo erário, já que abatem os planos de saúde no Imposto de Renda. “O rico fala: ‘Eu tenho um bom plano de saúde, então eu tenho bons médicos porque eu pago’. Ele não paga p* nenhuma. Ele desconta no Imposto de Renda o que ele paga de plano de saúde. Se ele desconta no Imposto de Renda quem paga somos nós, que deixamos de receber o dinheiro”, disse.