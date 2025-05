Gripe: vacinação é ampliada para toda a população em Votuporanga 

Imunização, antes restrita a grupos prioritários, agora está disponível para todas as faixas etárias a partir dos 6 meses de idade. As Unidades Básicas de Saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

A Secretaria Municipal da Saúde informa que a vacinação contra a gripe está liberada para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Até então, a imunização era destinada apenas aos grupos prioritários, como idosos, gestantes, crianças pequenas e profissionais de determinadas áreas.

As doses estão disponíveis em todas as Unidades de Saúde do município. A campanha teve início em 7 de abril e, até o momento, 11.588 doses já foram administradas.

A ampliação segue recomendação do Ministério da Saúde e tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal e reduzir os casos graves da doença, especialmente com a chegada das temperaturas mais baixas.

A vacina aplicada é trivalente, ou seja, protege contra dois tipos de Influenza A (H1N1 e H3N2) e contra o Influenza B. A vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a gripe e tem capacidade de gerar imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, ajudando a evitar o agravamento dos casos, reduzir internações e óbitos, além de aliviar a sobrecarga sobre os serviços de saúde.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, reforça a importância da imunização: “Apesar de ser uma doença comum no outono e no inverno, a gripe pode evoluir para quadros graves, especialmente em pessoas com comorbidades. Por isso, é fundamental que todos aproveitem essa ampliação para se proteger”, destacou.

Para se vacinar, basta apresentar um documento com foto e a carteirinha de vacinação, se houver. As Unidades Básicas de Saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Para mais informações, procure a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência ou entre em contato com a Secretaria da Saúde pelo telefone (17) 3405-9787, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.