Falece José Fabiano de Sousa

Faleceu na noite desta terça feira (20) na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, aos 44 anos, o Sr. José Fabiano de Sousa. Ele deixa a esposa Angela e o filho Fabio José, atleta do Clube Atlético Votuporanguense. Fabiano sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) há vários dias e vinha sobrevivendo na UTI do Hospital, não resistiu. Natural de Pernambuco, residia há quase 10 anos em Votuporanga no bairro Matarazzo, local onde conquistou muitos amigos e a admiração de todos por sua simplicidade e presteza em seus trabalhos. O local do Velório e sepultamento ainda não foram informados pela família, mas assim que forem marcados iremos atualizar nesta postagem .

Em Nota, o Clube Atlético Votuporanguense publicou em sua página do Facebook.

“O Clube Atlético Votuporanguense com profundo pesar informa o falecimento do senhor José Fabiano de Sousa, de 44 anos, pai do nosso atleta Fábio José.



Neste momento de dor, nos solidarizamos com o nosso atleta Fábio e seus familiares, desejando força e serenidade para enfrentarem essa perda irreparável.



O CAV se une em oração, prestando nossas mais sinceras condolências”.