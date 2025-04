Sexta-feira Santa e Tiradentes: confira o que abre e o que fecha no feriadão em Votuporanga 

Serviços de emergência e urgência funcionarão normalmente; atendimento ao público nas repartições públicas, assim como a sessão ordinária da Câmara, retornará na terça-feira (22).

Devido aos feriados, Sexta-feira Santa (18.abr) e Tiradentes (21) que serão sequenciais, a Prefeitura de Votuporanga informa que não haverá expediente da administração pública direta e indireta nas duas respectivas datas.

É importante destacar que, independente do expediente presencial, os serviços públicos da Prefeitura estão sempre disponíveis pelo aplicativo Conecta Votuporanga, a qualquer momento e em qualquer lugar. O Conecta está disponível nas lojas App Store e Play Store, ou pelo link https://conectavotuporanga.govdigital.app/download.

O atendimento será retomado na terça-feira (22.) Vale destacar que o expediente ao público na Central de Atendimento funciona das 9h às 15h, no Paço Municipal.

Por sua vez, a 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, também ocorre na terça-feira (22), a partir das 18h, no Plenário “Dr. Octavio Viscardi”.

Saúde

Durante todos os dias, ficam mantidos os serviços de urgência e emergência no Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Para pessoas com sintomas da Dengue, os atendimentos serão prestados no Ambulatório de Dengue, popularmente conhecido como Dengário, que permanecerá atendendo todos os dias, das 7h à meia-noite, na Rua Paraná, nº 3.577 (Vila Paes), anexo ao Campus Centro da Unifev.

Parque da Cultura

O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” (CIT) estará fechado para atendimentos nos dois feriados: na Sexta-feira Santa (18) e segunda-feira (21) de Tiradentes.

Já no sábado (19) e domingo (20), o CIT e todo o Parque da Cultura estarão preparados para receber as famílias com muita diversão na edição mensal do Parque das Artes, das 15h às 20h.

O atendimento ao público retorna normalmente na terça-feira, dia 22 de abril, às 7h30.

Saev Ambiental

A Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) manterá o serviço de plantão 24 horas pelo 0800-770-1950.

O Bosque Municipal “Maximino Hernandes” permanecerá fechado para reforma. O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” fecha na sexta, sábado, domingo e segunda, e reabre na terça-feira (22/4), das 7h às 11h, e das 13h às 17h.

A coleta de lixo regular será realizada normalmente na sexta, no sábado e na segunda. Já no domingo não haverá prestação do serviço; na terça funcionará normalmente.

A coleta seletiva não ocorrerá na sexta, no sábado, no domingo e na segunda-feira. O serviço será normalmente na terça.

A varrição de ruas não será realizada na sexta-feira, no domingo e na segunda-feira. A varrição segue normal no sábado e na terça.

As unidades do Ecotudo Norte, Leste e Oeste funcionarão normalmente todos os dias, das 7h às 19h.

O Ecotudo Sul fica fechado sexta, sábado, domingo e segunda. Os atendimentos retornam na terça-feira (22), das 7h às 10h30 e 13h às 16h30, somente para o tradicional recebimento de pneus.

Comércio

O funcionamento pode variar conforme a rede de supermercados, mas muitos supermercados abrem normalmente nos dois feriados para atender à população, especialmente no período da manhã.

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas nos dois dias, sem atendimento ao público e sem compensação bancária, incluindo TED. O PIX, porém, funcionará normalmente, pois opera 24 horas, todos os dias. Boletos e contas com vencimento nesses dias poderão ser pagos no próximo dia útil sem acréscimos, e tributos devem ser pagos antecipadamente para evitar multas.