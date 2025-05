“Empreendedorismo: de produtor rural ao Shark Tank Brasil” é tema de palestra na Unifev

Evento sobre o uso da tecnologia no agronegócio teve palestra com o empresário e agricultor Rafael Martins.

Com o objetivo de mostrar como a inovação e a tecnologia podem transformar o setor do agronegócio, o Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo (Nite) e o curso de Engenharia Agronômica da Unifev, em parceria com a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Votuporanga (Searvo), promoveu a palestra “Empreendedorismo: de produtor rural ao Shark Tank Brasil”.

O evento foi realizado na Cidade Universitária, com a participação dos alunos do curso de Agronomia. O empresário e agricultor Rafael Martins, selecionado no programa Shark Tank Brasil com o projeto do aplicativo Ceasa Digital foi o palestrante convidado. “Com mais de uma década de experiência na agronomia, atuando tanto em empresas, quanto em meus próprios negócios, tive a oportunidade de participar do maior programa de empreendedorismo do Brasil. Compartilho agora com os alunos um pouco dessa trajetória”, salientou.

Para a coordenadora do Nite e também do curso de Agronomia da Unifev, Profa. Ma. Mariane Barbará, receber profissionais de sucesso é fundamental para inspirar os alunos a enxergar o agronegócio não apenas como uma área de atuação tradicional, mas como um campo fértil para a inovação, criatividade e protagonismo. “O agronegócio vive em constante transformação e o profissional que tem essa característica de ser empreendedor é um profissional que certamente se destacará no setor”, afirmou.

Para os estudantes de engenheira agronômica, a palestra foi uma injeção de ânimo e novas perspectivas, demonstrando que o agronegócio brasileiro tem um futuro promissor impulsionado pela tecnologia e pelo empreendedorismo. Gideão Humberto da Silva expressou sua convicção de que eles, como profissionais da área, terão a capacidade de incorporar essas tecnologias emergentes em suas carreiras. Ingrid Cristina Costa, colega de curso, concluiu que as novas ferramentas abrirão caminho para a inovação na agricultura.