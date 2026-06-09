Grávida e jovem morrem em batida frontal entre carros na SP-310 em Poloni 

Acidente ocorreu na madrugada deste domingo (7), na Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310). Acidente ocorreu após um dos veículos invadir a pista contrária; motorista de 23 anos morreu carbonizado.

Dois motoristas, sendo uma mulher grávida de oito meses e um jovem, morreram e três passageiros ficaram gravemente feridos em uma batida frontal entre carros na madrugada deste domingo (7.jun), na Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), em Poloni/SP.

Segundo a Polícia Rodoviária, a batida ocorreu após um dos veículos invadir a pista contrária na rodovia. Com o impacto, um dos carros pegou fogo, Leonardo José Moraes Dezani, de 23 anos, morador de Floreal/SP, ficou preso às ferragens e morreu carbonizado.

Emily Salvione Correia, de 31, moradora de Sebastianópolis do Sul/SP, que dirigia o outro automóvel, também morreu no local. O filho mais velho de Emily, de sete anos, o pai dela, de 54, que estavam no veículo, sofreram ferimentos graves e foram socorridos para a Santa Casa de Monte Aprazível.

Tanto o pai quanto a criança foram levados em estado grave para o Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto/SP. O menino recebeu alta médica no domingo, conforme a assessoria do hospital. O pai de Emily ainda está internado, até a última atualização desta reportagem.

O irmão de Leonardo, de 27 anos, que estava no banco do passageiro no carro, também sofreu ferimentos graves e foi levado para Santa Casa de Monte Aprazível. Ele também foi transferido para o HB em Rio Preto e recebeu alta médica no domingo.

A Polícia Militar Rodoviária e a Perícia Técnica estiveram no local e investigam as causas do acidente.

*Com informações do g1