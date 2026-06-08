Rogério Chiaroti lança o livro Muralhas Verdes com informações inéditas sobre os goleiros do Palmeiras 

O jornalista estará em Votuporanga, nesta quarta-feira (10), às 19h, no Centro de Eventos “Marão Abdo Alfagali, para uma noite de autógrafos, acompanhado pelo ex-goleiro Tino, que atuou no Palmeiras na década de 50.

O mais recente livro do jornalista Rogério Chiaroti tem informações inéditas sobre os goleiros do Palmeiras. O trabalho é o resultado de 6 anos de pesquisas, com biografias de 143 jogadores que atuaram no gol da equipe verde (sendo que 7 eram jogadores de linha). O autor está percorrendo cidades do interior de São Paulo promovendo a divulgação da obra.

“Decidi escrever sobre goleiros por que não há outros livros falando exclusivamente deste tema”, falou Rogério, que buscou informações no Museu do Futebol de São Paulo, Confederação Brasileira de Futebol (CBF), revista Placar, jornal Gazeta Esportiva, além do próprio Palmeiras. Porém as informações mais interessantes foram conseguidas com os próprios ex-atletas, seus familiares, ou jornalistas que os entrevistaram em vida.

São 240 páginas coloridas, com fotos de praticamente todos os goleiros, jogos que atuaram, quantos gols sofreram, quantas vitórias, derrotas ou empates, outras equipes que atuaram e quais os títulos conquistaram. O texto narra de forma rápida sobre a vida e a trajetória dentro do campo. Muitas destas informações estão sendo publicadas pela primeira vez.

O jornalista estará em Votuporanga, nesta quarta-feira (10), a partir das 19h, no Centro de Eventos “Marão Abdo Alfagali, para uma noite de autógrafos, acompanhado pelo ex-goleiro Tino, que atuou no Palmeiras na década de 50.

Para contatos com o autor, ou aquisição do livro, pode enviar mensagem para o WhatsApp (16) 99122-6428.

Sobre o autor

Rogério Chiaroti é formado em jornalismo pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), é editor do jornal O Momento, em Morro Agudo, há 30 anos. “Muralhas Verdes” é o seu quinto livro. Tem pós-graduação em Gestão Ambiental e Gestão Pública, além de cursos técnico-profissionalizantes na área de comunicação social. Trabalhou em jornais como Folha de S. Paulo, Nosso Jornal (Taquaritinga), A Voz da Alta Mogiana, Jornal do Quintino (Ribeirão Preto) e foi correspondente em Morro Agudo da EPTV/Ribeirão e da Orlândia Rádio Clube (ORC).

Em Morro Agudo é editor do jornal O Momento há 28 anos, registrando todos os fatos importantes que acontecem na cidade e região. Durante 20 anos lançou o Guia Telefônico por Apelidos, que se tornou uma tradição na cidade. Foi o responsável pela publicação das edições da “Revista do Momento”, “Morro Agudo 70 Anos”, e “Ilustres Morroagudenses”, resgatando histórias passadas e narrando fatos presentes da vida em Morro Agudo. É autor dos livros: História do Futebol de Morro Agudo, lançado em 2002, A Bela Anláide (2010), Quem bebeu da Água de Morro Agudo (2016) e Muralhas Verdes (2023).

Participou da Bienal do Livro de São Paulo (2010), do Rio de Janeiro (2009), como autor convidado para lançamento de livro. Rogério tem em seus acervos, composições poéticas publicadas em livros de antologias em Ribeirão Preto, Santos, São Paulo e Rio de Janeiro.