Feira de mulheres empreendedoras gera mais de R$ 20 mil em negócios em Nhandeara

Iniciativa do Sebrae-SP, em parceria com entidades locais, reuniu 40 expositoras, durante as ações da Semana do MEI.

O investimento em capacitação aliado à criação de oportunidades de comercialização tem gerado resultados concretos para mulheres empreendedoras de Nhandeara. Após participarem de treinamentos sobre marketing digital e técnicas de vendas, empresárias locais tiveram a oportunidade de expor seus produtos em uma feira realizada no dia 29 de maio, iniciativa que movimentou mais de R$ 20 mil em negócios em apenas um dia.

A ação foi promovida pelo Sebrae-SP em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Nhandeara (ACIN), Prefeitura Municipal e Sindicato Rural. A feira ocorreu simultaneamente à tradicional Feira Livre da cidade, mas contou com um espaço exclusivo dedicado às empreendedoras participantes do grupo.

“O mais importante não foi apenas o volume de vendas registrado durante a feira, mas as conexões e oportunidades criadas a partir dela. Muitas empreendedoras conquistaram novos clientes, receberam encomendas e iniciaram negociações que devem gerar resultados nos próximos meses. Isso mostra a força do empreendedorismo feminino e a importância de ações que promovam capacitação e acesso ao mercado”, destaca Roberta Zuculoto, analista de negócios do Sebrae-SP.

Ao todo, 40 expositoras participaram da iniciativa e apresentaram produtos dos mais variados segmentos. Também integraram a feira o Sindicato Rural, com a exposição de artesanato local, o Fundo Social de Solidariedade e o Inamex, que levou trabalhos de bordado desenvolvidos por integrantes do projeto.

Segundo Roberta, a proposta foi transformar o conhecimento adquirido nas capacitações em resultados práticos, aproximando as empreendedoras dos consumidores e ampliando suas possibilidades de negócio.

“Esse evento demonstra a importância de combinar qualificação técnica com espaços de comercialização, criando condições para que pequenos negócios cresçam de forma sustentável e ampliem sua participação na economia local”, completou.