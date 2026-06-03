Força Tática prende traficante com 4 kg de cocaína em Votuporanga 

O suspeito, um morador do bairro São Cosme, conseguiu fugir da abordagem próximo ao Parque da Cultura, mas acabou preso em casa. As drogas foram avaliadas em mais de R$ 140 mil.

Um homem foi preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na tarde deste domingo (31.mai), no bairro São Cosme, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pela zona leste da cidade, quando visualizaram um suspeito em uma motocicleta, próximo ao Parque da Cultura, pela Avenida José Marão Filho. O condutor já era conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas e aparentava um volume na cintura.

Em seguida, os PMs tentaram abordá-lo, mas o suspeito desobedeceu, adentrando ao bairro São Cosme e chegando em sua residência, onde foi interceptado pela Polícia Militar. Durante busca pela casa, os policiais militares apreenderam mais de 4 kg de cocaína, Dry – derivada da maconha (337g), crack (62g), uma balança de precisão, três facas, um rolo de plástico filme e um celular. As drogas foram avaliadas em mais de R$ 140 mil.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.