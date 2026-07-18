Homem é preso após furtar loja no centro de Votuporanga 

A.A.S., de 45 anos, foi preso em flagrante por policiais militares em atividade delegada, pela Rua Santa Catarina, sendo necessário uso da força para algemá-lo.

Um homem, de 45 anos, suspeito de furto contra um estabelecimento comercial localizado na Rua Amazonas, na área central de Votuporanga/SP, foi preso em flagrante por policiais militares no início da noite desta quinta-feira (16.jul).

De acordo com o apurado, por volta das 18h15, PMs em exercício de atividade delegada, realizavam patrulhamento pelo centro da cidade, quando foram informados de que um indivíduo havia acabado de furtar uma loja, repassando também as características do suspeito.

Em seguida, os policiais militares localizaram o homem pela Rua Santa Catarina, notando que se tratava de A.A.S., já bastante conhecido nos meios policiais por envolvimento em diversos crimes, como furtos, roubos e homicídio, optando pela abordagem.

No entanto, o suspeito ofereceu resistência e os PMs tiveram que fazer uso da força para algemá-lo. Em seu poder, a equipe encontrou duas bolsas, ainda com as etiquetas da loja localizada nas proximidades.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.