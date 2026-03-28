Polícia Militar de Votuporanga captura procurado pela Justiça de MG

L.R.S., foi flagrado pela Rua Renato Fonseca, no bairro Santa Amélia, na zona norte; “Piolho” era procurado por roubo.

Um indivíduo conhecido como “Piolho” que constava como procurado pela Justiça do Estado de Minas Gerais foi preso pela Polícia Militar nesta sexta-feira (27.mar), no bairro Santa Amélia, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares do Comando de Grupo Patrulha 3 realizavam patrulhamento pela zona norte da cidade, quando pela Rua Renato Fonseca se depararam com L.R.S., já conhecido nos meios policiais por crimes patrimoniais, esboçando aparente inquietude com a aproximação da viatura, e optaram pela abordagem.

Em seguida, durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, contudo, em pesquisa de documentos os PMs constataram a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto, por roubo, expedido pela 6° Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde “Piolho” foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.