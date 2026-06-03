Defesa Civil reforça preparação para período de estiagem em capacitação regional

Treinamento da Operação São Paulo Sem Fogo 2026 reuniu agentes de diversos municípios e abordou ações de prevenção, monitoramento e combate a queimadas.

Com a aproximação do período de estiagem, integrantes da Defesa Civil de Votuporanga participaram, na última segunda-feira (1º.jun), do treinamento regional da Operação São Paulo Sem Fogo 2026, realizado em São José do Rio Preto. A capacitação reuniu gestores e agentes de diversos municípios da região para atualização de estratégias voltadas à prevenção, monitoramento e combate a incêndios florestais.

Durante a capacitação, os participantes receberam orientações voltadas à integração entre os órgãos envolvidos nas ocorrências ambientais, à preparação para respostas rápidas em situações de emergência e ao aperfeiçoamento das brigadas de combate a incêndios.

A iniciativa busca ampliar a eficiência das ações preventivas e operacionais, especialmente nos meses mais secos do ano, quando o risco de queimadas aumenta significativamente. Os participantes também receberam orientações técnicas relacionadas ao planejamento das ações, ao atendimento de ocorrências e ao uso adequado de equipamentos de combate ao fogo.

Uma das novidades desta edição foi a inclusão de conteúdos voltados ao bem-estar animal, abordando técnicas de manejo, resgate e primeiros socorros para animais atingidos por incêndios em áreas rurais e de vegetação.

Além da formação, os municípios receberam um Kit Estiagem composto por equipamentos de proteção individual, como capacetes, luvas e óculos de segurança, e materiais operacionais utilizados no combate às queimadas, entre eles abafadores e sopradores. Os equipamentos contribuirão para fortalecer a estrutura das equipes e ampliar a capacidade de resposta durante o período crítico.

Para o coordenador da Defesa Civil, Jonatas Trevisan, a qualificação permanente das equipes é fundamental para garantir um atendimento eficiente e seguro à população: “A preparação das equipes é uma das principais ferramentas para reduzir os impactos das queimadas e agir com rapidez diante das ocorrências. Cada treinamento fortalece o trabalho preventivo, aprimora os protocolos de atuação e contribui para a proteção das pessoas, do meio ambiente e do patrimônio público e privado”, destacou.

Operação São Paulo Sem Fogo

Coordenada pelo Governo do Estado de São Paulo, a Operação São Paulo Sem Fogo reúne órgãos estaduais e municípios em ações voltadas à prevenção e ao combate de incêndios florestais. O programa atua de forma integrada para reduzir os impactos das queimadas em áreas rurais, unidades de conservação e regiões próximas aos centros urbanos.

As ações estão estruturadas nos eixos de prevenção, monitoramento, controle e combate, incluindo campanhas educativas, capacitação de agentes, acompanhamento das condições climáticas e apoio operacional às equipes que atuam diretamente nas ocorrências.