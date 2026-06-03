IFSP Votuporanga realiza 1ª Feira Agroecológica

Evento gratuito terá feira com produtores regionais, palestras, mesas-redondas e rodas de conversa; abertura oficial contará com a presença do deputado federal e ex-ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira.

@caroline_leidiane

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Câmpus Votuporanga promove, de 11 a 13 de junho, a 1ª Feira Agroecológica: Agroecologia, Soberania Alimentar e Educação Popular.

A iniciativa pretende reunir comunidade acadêmica, produtores rurais, agricultores familiares, assentados da reforma agrária e organizações do campo em uma programação voltada à produção sustentável de alimentos, desenvolvimento rural e troca de conhecimentos.

Com entrada gratuita, a agenda inclui comercialização de produtos agroecológicos, palestras, mesas-redondas e rodas de conversa. A Feira Agroecológica com produtores regionais será realizada no pátio do câmpus, na quinta-feira (11), das 15h às 21h, e na sexta-feira (12), das 10h às 18h.

A abertura oficial está marcada para as 19h do dia 11 e contará com a participação do deputado federal e ex-ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Na sequência, a professora Dra. Alexandra Filipak, do IFSP Matão, ministrará a palestra “Agrobiodiversidade, desenvolvimento local e combate à fome”.

Intercâmbio de experiências e conhecimento

Na sexta-feira (12), a partir das 10h30, o anfiteatro do câmpus recebe mesas-redondas e palestras sobre reforma agrária, ciência e tecnologia para a pequena produção, sustentabilidade, empreendedorismo rural e crédito fundiário.

Entre as atividades programadas estão as mesas-redondas “MST: nascimento, história e suas conquistas” e “Ciência e Tecnologia para a pequena produção”, além das palestras “Sustentabilidade, gestão e impacto social: o novo olhar dos negócios”, “Empreendedorismo Rural Sustentável: Cultivando Negócios Fortes e Conscientes” e “Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF”.

Participam da programação representantes do Instituto Agronômico (IAC), da Etec Rural de Votuporanga, do Sebrae-SP, além de engenheiros agrônomos, médicos veterinários e assentados da reforma agrária.

O encerramento acontece na manhã de sábado (13), a partir das 9h, com uma roda de conversa seguida de plenária entre assentados e acampados da região de Votuporanga. A atividade será realizada no anfiteatro do câmpus.

A programação completa, com os horários de todas as atividades, está disponível no site do IFSP Votuporanga (vtp.ifsp.edu.br).

1ª Feira Agroecológica do IFSP Votuporanga: Agroecologia, Soberania Alimentar e Educação Popular