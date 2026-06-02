Ancelotti diz que Seleção recebeu injeção de confiança e admite mexer no time: “Coloca dúvida” 

Técnico reconhece pontos a melhorar após goleada do Brasil por 6 a 2 sobre o Panamá.

O técnico Carlo Ancelotti celebrou a goleada do Brasil por 6 a 2 sobre o Panamá, neste domingo, no Maracanã, e disse que a Seleção recebeu uma injeção de confiança antes de embarcar para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo.

Porém, o italiano também admitiu pontos a melhorar, afirmou que sai do jogo com mais dúvidas e que pode promover mudanças na equipe: “A atuação da segunda parte foi importante para o time, para os jogadores que entraram, que mostraram qualidade, mostraram que podem competir com todos da lista. Mas temos que ter em conta que o rival baixou o ritmo, teve menos intensidade e ofereceu mais oportunidade de mostrar qualidade. O primeiro tempo teve coisas boas e coisas a melhorar. Foi uma noite bonita, temos que agradecer a torcida, o ambiente criado, foi uma injeção formidável de confiança. Sei perfeitamente que começamos bem, com boa atitude, compromisso. O trabalho começou bem nestes dias, mas o trabalho não é só compromisso e atitude, é ser forte, resiliente, todos os dias, seja nos bons ou maus momentos para terminar bem”, declarou Ancelotti.

O treinador falou sobre mudar não apenas peças, mas também a formação tática brasileira: “Passa pela minha cabeça a possibilidade de mudar a equipe, a estratégia, o jogo da segunda parte coloca mais dúvidas. Isso para mim é bom, é importante ter dúvida positiva. O jogo da segunda parte me dá mais dúvidas, isso é muito bom”, comentou o treinador.

Questionado se já tem a escalação definida para o início da Copa, daqui a duas semanas, Ancelotti afirmou: “Definido 100%, obviamente, não. Faltam jogadores. Faltam Marquinhos, Magalhães, Martinelli, a lista não está completa. Sigo pensando que tenho uma boa lista. É fazer uma avaliação do treino nesses 13 dias, porque também o jogo de hoje mostrou jogadores mais em condição física e outros um pouco menos. Com tranquilidade, com calma, ao final vamos tomar a decisão correta. De uma coisa estou seguro: que vão ser 11 (jogadores) no primeiro jogo.”

A Seleção embarca para os Estados Unidos ainda na noite desta segunda-feira. No sábado que vem, faz amistoso contra o Egito, em Cleveland. A estreia na Copa será dia 13 de junho, contra Marrocos.