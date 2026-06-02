Liberato reforça cobrança à Tarcísio por pavimentação da “Subida da Morte” 

O ex-prefeito de Valentim Gentil e presidente da AMOP (Associação dos Municípios do Oeste Paulista) aproveitou à visita do governador para cobrar a pavimentação do trecho final da Estrada Vicinal Nelson Bolotari.

O ex-prefeito de Valentim Gentil e presidente da AMOP (Associação dos Municípios do Oeste Paulista), Liberato Caldeira (União Brasil), voltou a cobrar do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) a pavimentação do trecho final da Estrada Vicinal Nelson Bolotari, que liga Valentim Gentil à Votuporanga. O pedido foi reiterado na última sexta-feira (29.mai), durante agenda do governador em Votuporanga.

Na oportunidade, Liberato voltou a reiterar que a estrada é utilizada diariamente por trabalhadores, estudantes, ambulâncias e produtores rurais, sendo considerada uma importante ligação entre os dois municípios. Apesar disso, cerca de 500 metros da via, já no trecho pertencente a Votuporanga, seguem sem pavimentação e em condições precárias de tráfego.

“O trecho é frequentemente chamado pela população de ‘subida da morte’, devido aos riscos oferecidos aos motoristas e às constantes dificuldades enfrentadas por quem utiliza a via diariamente”, reiterou.

A retomada do tema reforça uma reivindicação antiga de Liberato em defesa da conclusão da pavimentação da vicinal. A obra é considerada estratégica para a mobilidade regional, beneficiando diretamente moradores, trabalhadores, produtores rurais e usuários que utilizam diariamente a ligação entre Valentim Gentil e Votuporanga.

Com a manifestação pública do governador, a expectativa agora é de que o Estado avance nas tratativas necessárias para viabilizar a pavimentação do trecho restante e concluir definitivamente a obra.

“Dessa forma, reiteramos a solicitação para que seja autorizada a liberação de recursos e adoção das providências necessárias visando à execução e conclusão do referido trecho, obra considerada de baixo custo frente aos inúmeros benefícios que proporcionará à população e aos usuários da via”, concluiu Liberato.