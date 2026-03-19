Força Tática prende dupla e apreende quase 2 kg de cocaína em Votuporanga 

O flagrante da Polícia Militar foi registrado durante patrulhamento pelo bairro Santa Felícia.

Uma ação da equipe de Força Tática da Polícia Militar nesta quarta-feira (18.mar), no bairro Santa Felícia, em Votuporanga/SP, resultou na prisão de dois suspeitos de tráfico de drogas e na apreensão de quase 2 kg de cocaína.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento, quando abordaram um indivíduo, que ao notar a presença policial tentou fugir adotando direção perigosa. Durante a abordagem, os PMs encontraram uma porção de droga, e após ser questionado, indicou a existência de mais entorpecentes em sua casa.

Em seguida, já pelo imóvel, os policiais militares localizaram grande quantidade de cocaína, porções fracionadas, além de objetos utilizados para o preparo e comercialização de entorpecentes e anotações referentes ao tráfico de drogas.

Ainda durante as diligências, outro indivíduo foi abordado nas proximidades, sendo encontradas mais porções de droga em seu veículo e, posteriormente, em sua residência. Ao todo, foram apreendidos 1,785 kg de cocaína, outras porções prontas para venda, celulares, anotações e dinheiro, além de dois veículos.

A dupla foi apresentada na Central de Flagrantes, onde foi ouvida e colocada à disposição da Justiça.