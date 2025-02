Fiocruz contempla Votuporanga com implantação de projeto Estação Disseminadora de Larvicida

Em breve a iniciativa será colocada em prática, agregando as demais ações que já vem sendo desenvolvidas pela Secretaria da Saúde.

A equipe da Fiocruz/Amazônia esteve em São José do Rio Preto na última quarta (29.jan) e quinta-feira (30), para iniciar o planejamento das ações para implantação das Estações Disseminadores de Larvicidas (EDL) na região. Os municípios de Votuporanga, São José do Rio Preto e Catanduva receberão a tecnologia de enfrentamento à dengue.

Na ocasião, participaram a secretária da Saúde, Ivonete Félix, e as responsáveis pela Vigilância Ambiental, Paula Binheli de Lima e Samara Del Pino Fernandes. Em breve a iniciativa será colocada em prática, agregando as demais ações que já vem sendo desenvolvidas pela Secretaria da Saúde.

As Estações Disseminadoras de Larvicidas são uma nova estratégia nacional de combate ao Aedes aegypti, que utilizam a fêmea do mosquito como aliada na dispersão de larvicida. Ao colocar os ovos na EDL, o mosquito fica impregnado com o inseticida e, à medida que passa para outros criadouros, acaba contaminando os recipientes com o produto. Dessa forma, reduz-se o desenvolvimento de larvas e, consequentemente, a infestação.

“É muito importante, para nós, recebermos este projeto em Votuporanga. A situação da Dengue nos preocupa e esta será mais uma ferramenta que teremos à disposição na luta que é de todos nós”, comenta a secretária da Saúde, Ivonete Félix.