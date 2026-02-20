Neoenergia Elektro abre seleção para nova turma da Escola de Eletricistas em Votuporanga

Projeto oferece capacitação profissional gratuita para moradores da área de atuação da distribuidora.

A Neoenergia Elektro abriu inscrições para uma nova turma da Escola de Eletricistas em Votuporanga/SP. São 27 vagas para a formação mista, voltada a moradores da área de concessão da distribuidora.

Os interessados podem se inscrever até 31 de março pelo link: https://www.neoenergia.com/pt/escola-de-eletricistas

A iniciativa oferece capacitação profissional gratuita para quem deseja ingressar na carreira de eletricista de redes de distribuição. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B, C ou D.

Aulas teóricas e práticas

O curso é dividido em duas etapas:

Teoria, oferecida em formato remoto;

Prática, realizada presencialmente em campos de postes, seguindo protocolos de saúde e segurança.

A formação é promovida em parceria com a Fundação FAT.

Ao fim do treinamento, os participantes têm possibilidade de contratação e podem iniciar carreira na Neoenergia.

Destaque para diversidade

Pioneira no setor elétrico, a Escola de Eletricistas criou turmas exclusivas para mulheres, reforçando o compromisso da Neoenergia com diversidade e inclusão. O programa já foi reconhecido internacionalmente como exemplo dos Princípios de Empoderamento das Mulheres pelo WeEmpower, iniciativa da ONU Mulheres em parceria com a OIT e a União Europeia.