Segurança morre ao ser perseguido e esfaqueado por homem na rua em plena luz do dia em Guararapes 

Crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (3) na Rua Campos Sales. Polícia procura suspeito.

Um segurança, de 46 anos, morreu após ser perseguido e esfaqueado por um homem em plena luz do dia na manhã desta segunda-feira (3.fev) na Rua Campos Sales, em Guararapes/SP.

Dois vídeos registrados por câmera de segurança mostram o momento em que a vítima é perseguida enquanto tenta fugir do criminoso armado com uma faca. Ao ser alcançada, é atingida pelos golpes no abdômen e peito. O segurança morreu no local.

O suspeito fugiu e ainda não foi localizado. Pelas imagens, a polícia já conseguiu identificá-lo e, segundo apurado, a suspeita é de que o crime tenha sido motivado por questões passionais. Até a publicação desta reportagem, o suspeito não tinha sido localizado.

*Com informações do g1