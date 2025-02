São Paulo finaliza preparação para enfrentar Mirassol 

Tricolor pode contar com a volta de Alan Franco, desfalque em clássico da Vila Belmiro.

O São Paulo finalizou, na manhã desta terça-feira, a preparação para o confronto contra o Mirassol, válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista, nesta quarta, às 19h30, no Morumbis.

Depois da derrota por 3 a 1 para o Santos na última rodada, o elenco fez dois dias de treinamento no CT da Barra Funda. Alan Franco, poupado na última rodada por risco de lesão, pode ser reforço.

Um provável São Paulo tem Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson e Pablo Maia; Lucas Moura, Luciano e Oscar; Calleri.

Com dez pontos, o Tricolor lidera o Grupo C e acumula três vitórias, um empate e a derrota no clássico na Vila Belmiro.

Integrados de forma definitiva, os jovens Maik, Matheus Alves, Lucas Ferreira e Ryan Francisco treinaram com o grupo.

*Com informações do ge