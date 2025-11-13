Com foco no Natal, Sebrae-SP ensina empreendedores a usar IA para aumentar faturamento

Evento on-line ocorre no dia 18 de novembro para orientar pequenos negócios a criarem estratégias e peças digitais com apoio de Inteligência Artificial.

O Sebrae-SP de Votuporanga realiza na terça-feira (18), às 19h, uma capacitação gratuita voltada a empreendedores interessados em impulsionar as vendas de fim de ano. Com o tema “No Natal, dê o melhor presente para o seu negócio: acelere suas vendas”, o encontro pretende mostrar como técnicas comerciais e ferramentas de Inteligência Artificial podem elevar o desempenho de pequenos negócios em um dos períodos mais aquecidos do varejo.

A proposta é oferecer orientações práticas para que empresários de diferentes segmentos aproveitem o aumento da demanda típico da temporada natalina. De acordo com Jorge Zanetti gerente regional do Sebrae-SP, o evento irá abordar estratégias de comunicação, criação de ofertas e formas de destacar produtos em plataformas digitais.

A programação inclui dois eixos principais, como vender mais em datas comemorativas e como produzir imagens e posts atrativos com apoio de ferramentas de IA, recurso que vem ganhando espaço entre pequenos empreendedores pela agilidade e baixo custo.

“O Natal é uma das datas mais estratégicas para o pequeno negócio, e quem sabe planejar e comunicar bem sai na frente. A Inteligência Artificial democratiza a criação de conteúdo e permite que qualquer empreendedor produza peças profissionais sem grandes investimentos. Nosso objetivo é mostrar, na prática, como transformar essas ferramentas em resultados reais”, disse Evelise Galbe de Carvalho consultora de negócios do Sebrae-SP.

A iniciativa chega para preparar empresas para o ciclo de compras do fim de ano, período que tradicionalmente concentra grande parte do faturamento anual do comércio.