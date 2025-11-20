Feriado: veja o que abre e fecha no Dia da Consciência Negra 

Alguns serviços municipais de Votuporanga terão os horários de funcionamento alterados; serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente. Data se tornou feriado nacional em 2023.
Com o feriado nacional do Dia da Consciência Negra, a Prefeitura de Votuporanga/SP informa o funcionamento dos serviços públicos municipais durante o período. Não haverá expediente na administração pública direta e indireta nesta quinta-feira (20), feriado, e na sexta-feira (21), ponto facultativo. O atendimento ao público será retomado na segunda-feira, dia 24 de novembro.
Vale lembrar que a Central de Atendimento, localizada no Paço Municipal, atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Mesmo sem expediente presencial, diversos serviços seguem disponíveis pelo aplicativo Conecta Votuporanga, que pode ser acessado a qualquer momento, de forma rápida e gratuita, nas lojas App Store e Play Store, ou pelo link https://conectavotuporanga.govdigital.app/download
Saúde
Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente no Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobon”, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Parque da Cultura
O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” (CIT) permanecerá fechado na quinta-feira e na sexta-feira. No sábado e no domingo, o atendimento segue normalmente das 15h às 20h.
Comércio
O comércio em geral de Votuporanga estará fechado nesta quinta-feira; exceto supermercados que atendem em horários especiais, como por exemplo: Supermercados Santa Cruz: 7h às 13h; Porecatu: 7h às 13h; além do Proença: 7h30 às 13h; Muffato: 8h às 13h; Max Atacadista: 8h às 13h; assim como o Amigão que também estará de portas abertas.
Poupatempo
Estará fechado nesta quinta-feira. Tem expediente normal na sexta-feira (21), das 9h às 17h, e no sábado (22), das 9h às 13h. Fechado no domingo.
Bancos
Os bancos não abrem nesta quinta-feira (20) e retomam o atendimento normal na sexta-feira (21). Além disso, a Bolsa de Valores (B3) não opera no feriado, e compensações bancárias, como TED, não são processadas. Contas de consumo, como água e energia, podem ser pagas no próximo dia útil, sem multa. Para quem não pode ir a agência, os canais digitais como internet banking e caixas eletrônicos estão disponíveis para serviços como pagamentos e transferências.
Saev Ambiental
Confira o que abre e fecha no feriado da Consciência Negra (20/11) relacionados aos serviços da Saev Ambiental:
20 de novembro de 2025 (quinta-feira)
- Serviço de plantão 24 horas pelo 0800-770-1950;
- Atendimento WhatsApp (17) 3405-9195: das 7h às 21h30;
- Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado;
- Bosque Municipal: fechado para reforma;
- Horto Florestal: fechado;
- Ecotudo Sul: fechado;
- Ecotudos Norte, Leste e Oeste: abertos das 7h às 19h;
- Serviço de varrição de ruas não será realizado;
- Coleta de lixo normal (orgânico) será realizada normalmente;
- Coleta seletiva de lixo não será realizada.
21 de novembro de 2025 (sexta-feira)
- Serviço de plantão 24 horas pelo 0800-770-1950;
- Atendimento WhatsApp (17) 3405-9195: das 7h às 21h30;
- Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado;
- Bosque Municipal: fechado para reforma;
- Horto Florestal: fechado;
- Ecotudo Sul: fechado;
- Ecotudos Norte, Leste e Oeste: abertos das 7h às 19h;
- Serviço de varrição de ruas será realizado normalmente;
- Coleta de lixo normal (orgânico) será realizada normalmente;
- Coleta seletiva de lixo será realizada normalmente.
22 de novembro de 2025 (sábado)
- Serviço de plantão 24 horas pelo 0800-770-1950;
- Atendimento WhatsApp (17) 3405-9195: das 7h às 13h;
- Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado;
- Bosque Municipal: fechado para reforma;
- Horto Florestal: fechado;
- Ecotudo Sul: fechado;
- Ecotudos Norte, Leste e Oeste: abertos das 7h às 19h;
- Serviço de varrição de ruas será realizado normalmente;
- Coleta de lixo normal (orgânico) será realizada normalmente;
- Coleta seletiva de lixo não será realizada.
23 de novembro de 2025 (domingo)
- Serviço de plantão 24 horas pelo 0800-770-1950;
- Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado;
- Bosque Municipal: fechado para reforma;
- Horto Florestal: fechado;
- Ecotudo Sul: fechado;
- Ecotudos Norte, Leste e Oeste: abertos das 7h às 19h;
- Serviço de varrição de ruas não será realizado;
- Coleta de lixo normal (orgânico) não será realizada;
- Coleta seletiva de lixo não será realizada.