Saev Ambiental fará manutenção no Poço Norte neste domingo 

Reparo será realizado a partir das 6h; poderá ocorrer baixa pressão nas torneiras e falta de água, principalmente em imóveis sem caixa d’água.

A Saev Ambiental vai realizar neste domingo (25.mai) uma manutenção no reservatório do Poço Norte, a partir das 6h, com previsão de normalização do abastecimento por volta das 22h do mesmo dia. Durante esse período, poderá ocorrer baixa pressão nas torneiras e falta de água, principalmente em imóveis sem caixa d’água, nos bairros abastecidos pelo Sistema Zona Norte.

Entre os bairros afetados estão: Conjunto Habitacional José Nunes, Vila Residencial Bortoloti, Parque Residencial Santa Amélia, Jardim Residencial Prado, Jardim Itália, Jardim Morini I e II, Jardim Canaã, Conjunto Habitacional Jardim Brisa Suave, Conjunto Habitacional Votuporanga, Vila Residencial Orlando Nogueira Cardoso, Parque Cidade Jardim I e II, VI Distrito Industrial, Jardim Morada do Sol, Parque Residencial Colinas, Vila Anna, Jardim Residencial Eulália, Bairro Pozzobon, Jardim Pró-Povo, Conjunto Habitacional João Albarello, Jardim Universitário, Jardim Roma, Vila São Vicente, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Jardim Mastrocola Norte I e II, Parque das Nações I e II, Jardim Barcelona e Vila Célio Honório Junior e adjacências.

A Saev Ambiental pede a compreensão de todos e orienta a população a fazer o uso consciente da água. Mais informações no site www.saev.com.br.