Dia Nacional do Doador de Sangue: hematologista reforça a importância

Dra. Sabrina Saraiva Mangolin destacou que uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.

Na próxima terça-feira (25.nov), é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue, uma data dedicada a agradecer e valorizar todas as pessoas que, com um gesto simples e generoso, ajudam a salvar vidas todos os dias. Para marcar a data, a médica hematologista do SanSaúde, Dra. Sabrina Saraiva Mangolin, falou sobre a importância da doação voluntária e regular, reforçando a relevância desse ato para o atendimento hospitalar em todo o país.

Segundo a especialista, a doação de sangue é um procedimento seguro, rápido e essencial, garantindo a manutenção dos estoques e permitindo que hospitais estejam preparados para atender desde pacientes cirúrgicos até vítimas de acidentes e politraumas.

E é justamente esse fracionamento que torna a doação ainda mais poderosa: uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Um gesto de menos de 15 minutos pode se multiplicar em esperança para diversos pacientes.

Apesar do esforço constante das equipes de hemoterapia, os estoques de sangue enfrentam quedas significativas ao longo do ano, especialmente em períodos de férias, baixas temperaturas e datas festivas. “Quando os níveis caem, os riscos aumentam. A falta de hemocomponentes compromete procedimentos e coloca vidas em perigo”, alerta Dra. Sabrina.

Por isso, a médica destaca: “A doação regular é o que mantém o sistema de saúde funcionando. Ela salva vidas todos os dias.”

Não existe substituto para o sangue humano. Não há tecnologia capaz de recriar aquilo que só o corpo é capaz de produzir. E é justamente essa exclusividade que torna cada doador tão essencial.

A hematologista deixa um convite especial: “Para quem nunca doou, fica aqui nosso incentivo para dar o primeiro passo. E para aqueles que já são doadores regulares, o nosso muito obrigado. Vocês ajudam a transformar e salvar vidas.”

Neste Dia Nacional do Doador de Sangue, o SanSaúde reforça sua gratidão a todos que fazem parte dessa corrente do bem. Doe sangue. Doe vida.