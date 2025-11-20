Marcelo Batista deixa Secretaria da Educação e Jorge Seba anuncia Silvia Faria 

Servidor de carreira, Ederson Marcelo Batista estava no cargo desde 2018, quando assumiu a função para substituir Encarnação Manzano, na gestão do ex-prefeito João Dado. Silvia Letícia de Faria, também servidora da Educação, assume a Pasta com desafios diversos, dentre eles, zerar a lista de espera para creches.

Jorge Honorio

O prefeito Jorge Seba (PSD) aceitou nesta quarta-feira (19.nov) o pedido de exoneração de Ederson Marcelo Batista, titular da Secretaria Municipal da Educação desde 2018, quando assumiu a cadeira para substituir Encarnação Manzano, na gestão do ex-prefeito João Dado.

A saída de Ederson Marcelo Batista era especulada nos bastidores da política nos últimos dias, mas poucos davam como certa, uma vez que o servidor de carreira goza de prestígio entre os profissionais da área, inclusive resistindo a troca de gestão e à reeleição do atual prefeito.

Entretanto, Ederson Marcelo Batista, que comandou a pasta em períodos conturbados, como por exemplo, à pandemia da Covid-19, nos últimos tempos passou a colecionar críticas, em grande parte por problemas crônicos da administração municipal, como: falta de manutenção dos aparelhos de ar-condicionado nas escolas, atrasos recorrentes na entrega dos uniformes escolares e, principalmente, por conta da falta de vagas em creches.

Missões que agora foram repassadas para a servidora pública Silvia Letícia de Faria, profissional com 33 anos de experiência na área educacional e mais de 20 anos de carreira como servidora pública municipal, na Secretaria da Educação, por onde já atuou como professora, diretora de escola, articuladora do Programa São Paulo Pela Primeiríssima Infância, assessora pedagógica e, neste ano, como Assistente de Gestão Administrativa.

Com formação em Pedagogia, Silvia Letícia também possui especializações na área, em especial a de Gestão Escolar, pela UFSCAR, concluída em 2016. Ela também é reconhecida por desenvolver trabalhos de consultoria educacional voltados à formação continuada de professores e profissionais de suporte pedagógico.

“Marcelo foi presença diária, dedicada e essencial em uma pasta importante do governo, aquela que cuida do futuro da nossa cidade. Agradeço profundamente por sua parceria, competência e compromisso com cada aluno, profissional e escola da nossa rede. Desejo sucesso nos novos projetos e que seu talento continue contribuindo para fortalecer a educação pública por onde passar”, disse o prefeito Jorge Seba ao anunciar Silvia Faria, como nova secretária municipal da Educação de Votuporanga.