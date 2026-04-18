Feriado de Tiradentes: veja o que abre e o que fecha em Votuporanga 

Serviços de emergência funcionarão normalmente; atendimento ao público de órgãos públicos só retornará na quarta-feira (22).

O Dia de Tiradentes que acontece em 21 de abril é considerado feriado nacional. A data homenageia Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, um dos principais líderes da Inconfidência Mineira.

Em virtude do feriado, na próxima terça-feira, a Prefeitura de Votuporanga informa que não haverá expediente da administração pública direta e indireta nesta segunda-feira (20). O expediente administrativo será retomado na quarta-feira (22), com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público às 9h.

É importante destacar que, independente do expediente presencial, os serviços públicos da Prefeitura estão sempre disponíveis pelo aplicativo Conecta Votuporanga.

Os serviços públicos considerados de emergência e urgência funcionarão normalmente como, tais como o Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Saev Ambiental

Neste sábado (18), a Saev mantém plantão 24 horas pelo 0800-770-1950 e atendimento via WhatsApp, pelo número (17) 3405-9195, das 7h às 13h. O atendimento presencial na Rua Pernambuco estará fechado. O Bosque Municipal segue fechado para reforma, assim como o Horto Florestal. Os Ecotudos das regiões Sul, Norte, Leste e Oeste funcionam normalmente, das 7h às 19h. A varrição de ruas e a coleta de lixo orgânico ocorrem normalmente, enquanto a coleta seletiva não será realizada.

No domingo (19), permanece o plantão 24 horas pelo 0800. Não haverá atendimento presencial. Bosque Municipal e Horto Florestal continuam fechados. Os Ecotudos seguem abertos das 7h às 19h. Não haverá varrição de ruas, nem coleta de lixo orgânico ou seletiva.

Na segunda-feira (20), o plantão 24 horas continua disponível, e o atendimento via WhatsApp acontece das 7h às 19h. O atendimento presencial segue fechado, assim como o Bosque Municipal e o Horto Florestal. Os Ecotudos funcionam normalmente, das 7h às 19h. A varrição de ruas será realizada, assim como a coleta de lixo orgânico com a coleta noturna antecipada para as 15h. A coleta seletiva será realizada.

Já na terça-feira (21), feriado de Tiradentes, o plantão 24 horas e o atendimento via WhatsApp seguem das 7h às 19h, sem atendimento presencial. Bosque Municipal e Horto Florestal permanecem fechados. Os Ecotudos funcionam das 7h às 19h. Não haverá varrição de ruas. A coleta de lixo orgânico diurna ocorre normalmente, com a coleta noturna antecipada para as 15h. A coleta seletiva não será realizada.

Câmara Municipal de Votuporanga

A 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga foi transferida de segunda-feira (20) para quarta-feira (22), a partir das 18h, no Plenário Dr. Octavio Viscardi.

Parque da Cultura

O prédio estará aberto sábado e domingo, das 15h às 23h. Na segunda-feira (20) e terça-feira (21) permanecerá fechado. A retomada dos atendimentos será na quarta-feira (22), a partir das 7h30.