Marcus Viola valoriza postura do CAV e espera “adversário duro” na semi 

Treinador alvinegro destacou aprendizado mesmo com a virada sofrida no fim para o Ituano; disputa do acesso será contra o Juventus, com primeiro jogo na terça-feira (21), às 10h, no Estádio da Javari.

Mesmo derrotado por 2 a 1 pelo Ituano, de virada, o Clube Atlético Votuporanguense deixou o gramado com discurso de confiança para a sequência da Série A2. Após sair na frente em Itu/SP, ainda no primeiro tempo, o CAV sofreu a virada nos minutos finais, mas como já estava com a classificação garantida, agora volta as atenções para a semifinal contra o Juventus, em duelo que o técnico Marcus Viola classificou como histórico para o clube.

O treinador alvinegro ressaltou que, apesar do revés, o elenco sai fortalecido pela campanha feita até aqui e pela chance de decidir uma vaga na final diante de sua torcida: “Mais um jogo que nós aprendemos. Construímos um primeiro tempo, sabíamos que o Ituano viria pra cima da nossa equipe, conseguimos sustentar e no último lance do primeiro tempo fizemos o gol. No segundo tempo não conseguimos transitar.”

“Saímos daqui com cabeça erguida, mesmo com a derrota. Apagamos a segunda fase e agora vamos para dois jogos que, na história do CAV, são os dois jogos mais importantes da história. Conseguimos. Mesmo com a derrota, ninguém gosta de perder, não estamos contentes com a derrota, longe disso. Mas conseguimos levar o jogo para Votuporanga, era isso que queríamos.”

Classificado, a Pantera Alvinegra terá pela frente o Juventus na semifinal. Viola pregou foco total na preparação para enfrentar um adversário que conhece bem e espera equilíbrio nos dois confrontos: “Agora é retornar para Votuporanga e já pensar, estruturar o jogo contra o Juventus. Um jogo difícil, que fizemos no campo sintético, adversário duro de enfrentar. Nos preparar muito bem, para que possamos ir lá e construir um grande jogo.”

“Vão ser dois grandes jogos, duas grandes equipes se enfrentando. Vamos tentar fazer um jogo muito coeso e equilibrado lá na Rua Javari, para que possamos levar algum tipo de vantagem pra dentro de casa. Respeitamos demais o Juventus, sabemos que vai ser um jogo muito difícil.”

Na próxima fase, o CAV encara o Juventus com vantagem do mando e do empate. As equipes iniciam a semi no dia 21 de abril, próxima terça-feira e feriado de Tiradentes, às 10h, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, conhecido como Estádio da Javari, em São Paulo/SP, com transmissão do Xsports TV, YouTube Xsports, YouTube Ulisses TV e YouTube Metrópoles Esportes.

O jogo da volta, ou seja, a decisão da vaga na elite do futebol paulista ocorre na outra terça-feira (28), às 20h, na Toca da Pantera Alvinegra, em Votuporanga.