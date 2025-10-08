Dia de Finados: Prefeitura alerta sobre prazos para reformas e limpeza dos jazigos 

Serviços de limpeza com água devem ser concluídos até 30 de outubro e reformas até 17 de outubro.

Com a aproximação do feriado de Finados, no dia 2 de novembro, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, alerta a população sobre os prazos para manutenção e limpeza dos jazigos no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”.

Os serviços de reformas, pinturas e construções no interior do Cemitério devem ser iniciados até o dia 13 de outubro (segunda-feira) e concluídos obrigatoriamente até o dia 17 de outubro (sexta-feira).

A limpeza com uso de água poderá ser realizada até o dia 30 de outubro (quinta-feira). Após essa data, os serviços deverão ser feitos apenas com tecidos, sendo proibida a utilização de baldes e mangueiras.

O cronograma tem como objetivo garantir que o local esteja organizado e em boas condições, evitando transtornos durante as visitações do Dia de Finados. “Manter o Cemitério Municipal organizado e em boas condições é fundamental para que as famílias possam visitar os jazigos com conforto e segurança durante o feriado de Finados, uma tradição para homenagear e recordar os entes queridos falecidos. Nossa equipe trabalha para garantir que o local esteja pronto para a visitação neste período,” comenta o secretário de Serviços Urbanos, Fábio Okamoto.

Ambulantes

Os ambulantes interessados em atuar nas proximidades do Cemitério Municipal durante o feriado de Finados devem solicitar autorização junto ao Departamento de Fiscalização da Prefeitura e, em seguida, dar continuidade ao processo por meio de protocolo na Central de Atendimento.

O prazo para solicitar a autorização será de 20 a 29 de outubro, das 9h às 15h, no Paço Municipal, localizado na Rua Pará, nº 3.227. Para requerer a licença, é necessário o pagamento de taxa diária, de acordo com o tamanho da barraca e com a licença no Município.

Neste ano, os ambulantes ficarão instalados na mesma área do ano passado, no estacionamento interno do Velório Municipal, próximo à Praça Gunter Schamall.

Para mais informações, os telefones de contato são (17) 3426-7050 (Secretaria de Serviços Urbanos) e (17) 3422-4899 (Cemitério Municipal).