Votuporanga pode ter calor de até 37°C com chegada de massa de ar seco 

As regiões de São José do Rio Preto e Presidente Prudente deve enfrentar calorão nos próximos dias; enquanto em Bauru, Itapetininga e Sorocaba, o clima deve ser mais fresco.

Uma massa de ar seco que chega ao Estado de São Paulo pode provocar altas temperaturas nos próximos dias, afetando principalmente as regiões de São José do Rio Preto e Presidente Prudente. Já nas regiões de Bauru, Itapetininga e Sorocaba, o clima deve ser mais fresco.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão até segunda-feira (20) indica calor intenso no interior de São Paulo, com temperaturas que podem atingir os 36°C nas regiões de Presidente Prudente e São José do Rio Preto.

O Centro de Monitoramento e Estudos Climáticos da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste Clima) informou, nesta quinta-feira (16), que não há previsão de chegada de massas de ar frio mais intensas nos próximos dias. Geralmente, o frio começa a dar as caras na região a partir da segunda metade de maio.

‘Chove não molha’

O doutor em física e climatologista Vagner Camarini explica que a chuva, quando ocorrer, deve ser rápida e até em forma de garoa em alguns pontos. Isso acontece por influência da massa de ar seco, que reduz a formação de nuvens.

A tendência é de que os próximos dias sejam sem chuvas, segundo o especialista. No entanto, outra tendência marcante no outono no interior paulista é a chegada de frentes frias mais frequentes e intensas: “Normalmente, a cada semana deve chegar uma. Por enquanto, elas estão chegando ainda com pouca intensidade, mas elas podem aumentar. A previsão é que, a partir do início de maio, elas comecem a ficar um pouco mais intensas”, afirmou Vagner, ao g1.

A previsão apontada pelo especialista deve começar a partir do início de maio: “É aquela em que nós vamos começar a sentir algum frio. Exceto aqui na região de Presidente Prudente e Araçatuba“.

A região de Marília, considerada mais fria por conta da influência de massas de ar polar, pode registrar temperaturas entre 11°C e 12°C nos últimos dias de abril e no início de maio, segundo o climatologista.

Ele ressalta, no entanto, que previsões de longo prazo podem mudar a qualquer momento por serem mais instáveis: “A atmosfera é muito dinâmica e pode ir mudando rapidamente. Por enquanto, a frente fria, que faz a gente sentir o frio mesmo, de ter que pôr uma blusa, para nós que não estamos acostumados com o frio, é a partir dos últimos dias de abril, mais no comecinho de maio, que é maior”, conclui.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Votuporanga, segundo o Climatempo: