Feira de Ciências em escola municipal mobiliza pais, alunos e professores

O CEM “Prof. Valdir Gonçalves de Lima”, no bairro Parque Residencial Bortolotti, teve um dia movimentado na última sexta-feira (20). Pais de alunos participaram da 7ª Feira de Ciências da Unidade e prestigiaram os trabalhos realizados durante as aulas. O Prefeito João Dado e o Secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista, acompanharam o evento.

Segundo a Diretora, Patrícia de Pontes Dosse, a Feira de Ciências é o fechamento do projeto da matéria e é baseada nos conteúdos trabalhados em sala de aula. “A criança se diverte muito e aprende ao mesmo tempo. Além de trabalhar a matéria de Ciências, trabalhamos também a oralidade da criança e autoestima, que é muito importante nos dias de hoje”.

De acordo com o Secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista, é o momento de prestigiar a comunidade escolar. “A Feira de Ciências do CEM ‘Prof. Valdir Gonçalves de Lima’ já faz parte do nosso calendário de eventos da Secretaria. Os alunos se superam a cada ano e é o momento em que o estudo sai do material apostilado didático e vai para a prática e construção, onde acontece o maior aprendizado. O aluno aprende fazendo e a Feira de Ciências é um exemplo para as outras unidades”.

O Prefeito João Dado teve a oportunidade de apreciar o trabalho realizado na unidade. “Eu fiquei impressionado com os alunos, que apresentaram curiosidades sobre sistema solar, corpo humano, alimentação e vida animal. Todos os professores, alunos e pais merecem ser parabenizados por um evento tão bem organizado. É dessa forma que conquistamos representatividade no Estado de São Paulo e no Brasil. É o nosso Governo proporcionando melhor qualidade de ensino”.