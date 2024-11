Proclamação da República: veja o que abre e o que fecha em Votuporanga 

O comércio estará com as lojas fechadas nesta sexta-feira; exceto supermercados.

O feriado nacional de Proclamação da República é celebrado nesta sexta-feira (15.nov) e, em razão disso, alguns serviços públicos municipais e estaduais terão funcionamento diferenciado em Votuporanga/SP. O comércio estará com as lojas fechadas; exceto supermercados.

O expediente administrativo da Prefeitura retorna na segunda-feira (18), com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público, das 9h às 15h. No entanto, independente do feriado, serviços públicos considerados essenciais serão mantidos, como o Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Serviços da Saev Ambiental

15 de novembro (sexta-feira)

Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado;

Bosque Municipal: aberto;

Horto Florestal: fechado;

Ecotudos Oeste e Leste: fechados

Ecotudos Norte e Sul: abertos das 7h às 19h;

Serviço de varrição de ruas não será realizado normalmente;

Coleta de lixo normal (orgânico) será realizada normalmente;

Coleta seletiva de lixo será realizada normalmente.

16 de novembro (sábado)

Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado;

Bosque Municipal: aberto das 9h às 19h;

Horto Florestal: fechado;

Ecotudos Oeste e Leste: fechados

Ecotudos Norte e Sul: abertos das 7h às 19h;

Serviço de varrição de ruas será realizado normalmente;

Coleta de lixo normal (orgânico) realizada normalmente;

Coleta seletiva de lixo não será realizada.

17 de novembro (domingo)

Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado;

Bosque Municipal: aberto das 9h às 19h;

Horto Florestal: fechado;

Ecotudos Oeste e Leste: fechados

Ecotudos Norte e Sul: abertos das 7h às 19h;

Serviço de varrição de ruas não será realizado;

Coleta de lixo normal (orgânico) não será realizada;

Coleta seletiva de lixo não será realizada.

Comércio

O feriado causa variação no horário de atendimento dos supermercados, por exemplo, confira: Santa Cruz Supermercados, das 7h às 12h30; Proença, das 7h30 às 13h; Porecatu, das 7h às 13h; e Muffato, das 8h às 20h.

De acordo com a ACV (Associação Comercial de Votuporanga), as lojas do comércio em geral estarão fechadas nesta sexta-feira, contudo, abrem no sábado (16), até às 13h.

Poupatempo

As unidades do Poupatempo em todo o estado estarão fechadas nesta sexta-feira (15). Os atendimentos presenciais serão retomados no sábado (16), mediante agendamento obrigatório prévio e totalmente gratuito pelos canais oficiais.

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas em todo o Brasil nesta sexta (15). Como de costume, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos das instituições financeiras (internet e mobile banking).

