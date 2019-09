Rotary homenageia prefeitos de Votuporanga

O Rotary Club de Votuporanga homenageou os prefeitos da cidade que ainda estão vivos, pelos relevantes serviços que eles prestaram ao município.

A cerimônia festiva foi presidida pelo rotariano Edivam Munhoz Sanches e contou com a presenças dos integrantes do clube e ainda de presidentes dos demais clubes rotários da cidade.

A iniciativa partiu do rotariano Joaquim Figueira da Costa.

Estiveram presentes para a homenagem os ex-prefeitos João Antonio Nucci, Pedro Stefanelli Filho, Atílio Pozzobon Neto e Junior Marão.

Também foram lembrados e representados, por não poderem comparecer devido a compromissos assumidos anteriormente, os ex-prefeitos Dalvo Guedes e Carlão Pignatari, além do atual João Eduardo Dado.

Coube ao radialista Antonio Carlos de Camargo, sócio-honorário do Rotary, fazer a saudação aos homenageados, que destacou toda a atuação deles para o desenvolvimento de Votuporanga.

A reunião ainda contou com a presença dos ex-governadores de Rotary, Alcir Rubens Monteiro e José Luiz Sanches Vargas, e do governador assistente do Grupo XI do Distrito 4480, José Luiz Pavam.