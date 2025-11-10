Secretaria atende mais de 250 denúncias de maus-tratos a animais em 10 meses 

Ocorrências envolvem agressões físicas, animais amarrados ou acorrentados, falta de água ou alimentação, entre outros; denúncias podem ser feitas pelo whatsApp (17) 99655-7592.

A Secretaria de Bem-Estar Animal de Votuporanga/SP atendeu mais de 250 denúncias de maus-tratos e situações de risco envolvendo cães, gatos e outros animais.

As ocorrências registradas abrangem agressões físicas, animais soltos nas vias públicas, bichos amarrados ou acorrentados, falta de água ou alimentação, infestação por parasitas, ambientes insalubres, omissão de socorro e animais caquéticos. Entre os atendimentos, alguns foram classificados como gravíssimos, exigindo a intervenção imediata das polícias Militar, Ambiental e Civil.

O secretário titular da Pasta, Chandelly Protetor destacou que nem todas as denúncias correspondem à realidade, mas em todas o setor emite notificações aos denunciados: “Nos casos mais graves, os responsáveis são processados na justiça por maus tratos, autuados pela Polícia Ambiental e perdem a guarda dos animais. Posteriormente, são retirados para tratamento veterinário. Após a recuperação são encaminhados para adoção responsável, garantindo que tenham um novo lar que lhes ofereça os cuidados necessários”, falou.

A Secretaria de Bem-Estar Animal atua em conformidade com as leis vigentes que asseguram os direitos dos animais nos âmbitos federal, estadual e municipal: “Os tutores precisam entender que, ao adotar um animal, eles passam a ter um membro da família. Os animais têm direito a receber todos os cuidados necessários, como manda a lei. Infringir esses direitos configura maus tratos e cabe ao poder público agir com base na legislação”, ressaltou Chandelly.

Para denunciar situações de maus-tratos ou risco aos animais basta entrar em contato pelo WhatsApp (17) 99655-7592.