Saúde intensifica ações de prevenção e nutrição no Consultório do Parque das Nações

Parceria com a Unifev amplia avaliações nutricionais, exames rápidos e incentivo à atividade física para a comunidade.

Prevenção, orientação e incentivo a hábitos saudáveis ganham reforço no Consultório Municipal “Daniele Cristine Lamana”, no Parque das Nações. A iniciativa integra as estratégias da Prefeitura de Votuporanga, em articulação com a Secretaria da Saúde, para ampliar o cuidado contínuo com a população, com atenção especial ao público idoso.

A ação reúne exames gratuitos de glicemia e aferição de pressão arterial, contribuindo para o diagnóstico precoce e o acompanhamento de doenças metabólicas, além de fortalecer o papel da unidade como espaço de acolhimento e promoção da saúde no território.

As atividades contam com a parceria de alunos da Unifev, que colaboram nas avaliações nutricionais e na realização do exame de bioimpedância. A tecnologia permite identificar a composição corporal com precisão e orientar o acompanhamento alimentar de forma mais assertiva, ampliando as estratégias de cuidado preventivo.

Como complemento, a população é convidada a participar das práticas físicas orientadas por profissionais, realizadas às quartas-feiras, a partir das 8h, fortalecendo a integração entre avaliação técnica e incentivo ao movimento.

A secretária da Saúde destaca que a proposta integra o compromisso permanente com a promoção da qualidade de vida no território: “Quando a gente leva prevenção para perto das pessoas, a saúde deixa de ser só tratamento e passa a ser cuidado diário. Essa ação mostra que é possível unir conhecimento, parceria e presença no bairro para ajudar a população a viver mais e melhor”, finaliza.