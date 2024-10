XXIII Café Psico da Unifev discute preconceito em diversos níveis

Especialistas em psicologia abordam o preconceito em evento com comunidade acadêmica e profissionais da área no Câmpus Centro.

Alunos e professores da área da psicologia participaram do XXIII Café Psico na última segunda-feira (28.out) no Câmpus Centro da Unifev. “Preconceitos que se cruzam: o que a psicologia tem a ver com isso?” foi a temática central das palestras ministradas simultaneamente na modalidade presencial e on-line.

A abertura do evento contou com as presenças do reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, da coordenadora do curso de Psicologia, Profa. Dra. Carol Godoi Hampariam, docentes e alunos da graduação.

De acordo com Hampariam, além de complementar a formação teórica os debates e reflexões preparam profissionais para um mundo mais diverso e desafiador. “Os temas abordados perpassam muitas áreas de atuação, incluindo um olhar para a temática do preconceito seja esse na esfera racial, das violências e da sexualidade. O Café Psico oferece a riqueza na troca de experiências e a possibilidade de esclarecer questões, dúvidas e diálogo com profissionais altamente gabaritados”.

Uma série de palestras sobre preconceito racial, de gênero e sexual movimentou a noite, com a participação dos especialistas da psicologia: Me. Jesus Fernandes da Silva, Me. Karine Lima, Dr. Jose Stona, Esp. Andressa Ferrari, Esp. Virginia Ronchete Perez e Esp. Nayara Chagas.

“Ao discutir o preconceito, por exemplo, estamos incentivando nossos alunos a desenvolverem habilidades de empatia e respeito às diferenças, importantíssimas para a construção de relações mais justas”, destacou Gastaldon.

O diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, destacou a relevância do Café Psico, que discute os temas necessários para a sociedade atual. “É nosso compromisso contribuir para a formação de profissionais aptos a lidar com as complexidades do mundo contemporâneo. E ao realizar essa troca de conhecimentos e experiências, o evento contribui para a construção de uma comunidade acadêmica mais consciente da importância da diversidade e da inclusão”.