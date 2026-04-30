Cartório Eleitoral amplia atendimento para regularização de títulos 

Eleitores têm até 6 de maio para emitir título, regularizar pendências e transferir domicílio eleitoral. Em Votuporanga, o Cartório fará plantão nesta sexta-feira (1º), das 9h às 15h.

Jorge Honorio

Os cartórios eleitorais do Estado de São Paulo terão horário de atendimento ampliado entre os dias 1º e 6 de maio para atender eleitores que precisam emitir o primeiro título, regularizar a situação ou realizar o cadastro biométrico para as eleições de 2026.

Os serviços, essenciais para garantir o voto nas eleições deste ano, podem ser realizados de forma online, no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ou de forma presencial, em cartórios ou postos de atendimento.

De olho no final do prazo legal, dia 6 de maio, o Cartório de Votuporanga, por exemplo, que engloba outros municípios, como: Álvares Florence, Valentim Gentil e Parisi, atenderá em horário especial.

Segundo o cronograma, o plantão já começa nesta sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalho, além do sábado (2) e domingo (3), com atendimento das 9h às 15h. Já na segunda-feira (4), terça-feira (5) e quarta-feira (6), o horário será estendido, das 9h às 17h.

O atendimento ocorrerá por ordem de chegada, respeitando as prioridades legais. A orientação é para que os eleitores não deixem para a última hora, evitando filas e garantindo a regularização dentro do prazo.

A 147ª Zona Eleitoral de Votuporanga/SP fica em frente à Praça da Matriz, na Praça Fernando Costa, nº 3355, ao lado do Novo Cine Votuporanga.

Consequências de não regularizar o título