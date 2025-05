Síndromes respiratórias em crianças: um alerta para pais

Médico pediatra do SanSaúde, Dr. Victor Hugo Chiquetto Faria, explicou melhor as patologias.

Com a chegada das estações mais frias, observa-se um aumento significativo nos casos de doenças respiratórias entre crianças. Desde resfriados comuns até infecções mais graves como a bronquiolite e a gripe H1N1, é fundamental que pais e responsáveis estejam atentos aos sintomas e saibam quando procurar atendimento médico.

Conversamos com o Dr. Victor Hugo Chiquetto Faria, pediatra do SanSaúde, para entender melhor essas condições e como lidar com elas.

Sintomas iniciais: sinais de alerta

Muitas doenças respiratórias começam de forma semelhante, com sintomas leves como coriza, tosse discreta e perda de apetite. No entanto, é crucial observar a evolução desses sinais. Se a criança apresentar febre alta, dificuldade para respirar, recusar alimentos ou ficar muito sonolenta, é hora de buscar atendimento médico.

Bronquiolite: uma preocupação comum

A bronquiolite é uma infecção viral que afeta principalmente bebês e crianças pequenas. Causada frequentemente pelo vírus sincicial respiratório (VSR), ela começa com sintomas semelhantes aos de um resfriado, mas pode evoluir para dificuldade respiratória, chiado no peito e respiração acelerada. Em casos graves, pode ser necessária hospitalização para suporte com oxigênio e hidratação intravenosa.

Gripe H1N1: a importância da vacinação

A gripe causada pelo vírus H1N1 pode ser especialmente perigosa para crianças. Seus sintomas incluem febre alta, tosse, dor de garganta, dores no corpo e cansaço extremo. A vacinação anual é a principal forma de prevenção e está disponível gratuitamente para grupos prioritários, incluindo crianças menores de 5 anos. Além disso, o tratamento com antivirais como o Oseltamivir é mais eficaz quando iniciado nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas.

Prevenção: medidas simples

Para proteger as crianças das doenças respiratórias:

Mantenha a vacinação em dia.

Evite contato com pessoas doentes.

Incentive a lavagem frequente das mãos.

Mantenha os ambientes bem ventilados.

Evite aglomerações, especialmente com bebês e crianças pequenas.

Quando procurar ajuda médica

Se a criança apresentar sinais de desconforto respiratório, como respiração rápida, uso da musculatura do pescoço ou entre as costelas para respirar, chiado no peito ou coloração azulada nos lábios e unhas, procure atendimento médico imediatamente.

O Dr. Victor Hugo Chiquetto Faria e a equipe de pediatria do SanSaúde estão à disposição para orientar e cuidar da saúde dos pequenos. Não hesite em buscar ajuda ao notar qualquer sinal de alerta.